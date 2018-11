Marlon ‘Chito’ Vera se mide al argentino Guido Cannetti en pelea de UFC

Hace tres meses el ecuatoriano Marlon Chito Vera conseguía una victoria por nocaut técnico (TKO) ante el chino Wuliji Buren a ocho segundos de terminar el segundo asalto. Entonces el peleador nacido en Chone, Manabí, salió airoso del Staples Center en Los Ángeles, California. Mañana (desde las 20:00) encarará al local Guido Cannetti, en el UFC Fight Night Argentina, en busca de puntos que le permitan escalar en el ranking de la empresa. Chito atendió a EL UNIVERSO antes de viajar desde California a Buenos Aires para subir por décima ocasión al octágono de UFC (con récord de 5-4).

El combate será contra un viejo conocido como Cannetti, con quien entrenó en The Ultimate Fighter (TUF) Latinoamérica.

Sí, es la primera vez que peleo contra alguien que ya entrené. Eso fue hace cuatro o cinco años; entonces el tiempo no pasa en vano. UFC nos ofreció la pelea, así que hay familias que mantener y un ranking que escalar.

¿No será una ventaja para ambos el hecho de conocer ya sus movimientos?

Hemos cambiado mucho, aunque creo que él sigue siendo el mismo, creo que se ha quedado estancado por la forma de pensar, por su ego, pero al final del día toca pelear con inteligencia, toca seguir el plan de pelea y salir a noquearlo.

¿Cuál es la preparación de cara a una pelea?, ¿qué se hace y qué se deja de hacer?

Mi preparación siempre es fuerte, entreno todos los días, trabajo fuerte y una vez que tengo pelea hago trabajo específico; veo las cosas buenas y malas que hace mi oponente y me enfoco en mí. Me enfoco en mejorar en todos los aspectos: el jiu jitsu, la lucha, el striking, y trato de enfocarme en el cardio porque eso es lo que me va a ayudar a pelear hasta el final y lo que me va a ayudar a imponerme a mis oponentes.

Será su primer combate cerca de Ecuador, aunque no será local ante Cannetti en Buenos Aires.

Tengo entendido que muchos ecuatorianos irán a apoyarme. La gente me está escribiendo, estoy muy contento por eso porque entre más gente apoyándome, más pelearé y trataré de como sea acabar con mi rival.

¿Se siente el apoyo del público ecuatoriano cada vez que usted pelea?

En cada una de mis peleas se siente el apoyo y se siente la vibra de la gente. Cada vez es más grande esto y la gente que se une. Estoy trabajando fuerte y el UFC se está expandiendo. Está en mis manos ganar y algún día llevar el UFC al Ecuador.

En Twitter dijo que a Cannetti le va a ganar de una forma impactante y que lo va a destrozar.

Lo dije y lo seguiré diciendo. A Cannetti le voy a pasar el carro por encima. Tiene casi 40 años, no importa qué clase de entrenamiento haga, a esa edad no puede llevarle el ritmo a un joven de 25 que está hambriento, que está entrenando fuerte; y perro viejo no aprende truco nuevo. Si la pelea se pone dura, pues, se va a entregar, ya lo ha hecho antes, es una persona que se rinde antes de que lo acaben. No va a aguantar la presión que le voy a poner, no va a aguantar el ritmo de pelea de alguien como yo.

Cannetti lo describe como “un peleador que tiene mucha suerte y espera el momento; sobrevive y a veces mete alguna magia”. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Dice que es fuerte, dice que es rápido, pero tiene el típico complejo del enano: siempre quiere verse más grande. Si él dice que tengo suerte, pues, increíble tener suerte. La suerte es algo hermoso.