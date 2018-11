Técnicos Guillermo Barros, Schelotto y Marcelo Gallardo juegan su propia final en Libertadores

Buenos Aires -

A falta de grandes ídolos en el campo de juego, la inédita final entre Boca Juniors y River Plate por la Copa Libertadores tiene a sus técnicos como protagonistas excluyentes.

Ganadores como futbolistas y entrenadores en los dos gigantes de Argentina, Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo son más aclamados por los hinchas que sus dirigidos. El vencedor del histórico duelo consagrará a uno de ellos a la estatura de una deidad. La victoria, incluso, les podría deparar como premio extra la banca de la selección de Argentina, hoy vacante.

Barros Schelotto (45 años) está entre los cinco máximos ídolos de la historia boquense, por la decena de títulos que ganó como hábil delantero, más un bicampeonato ya sentado en la banca desde 2016. Gallardo (42 años) fue un exquisito enlace que dio un par de vueltas olímpicas y logró el reconocimiento gracias a los ocho trofeos obtenidos como DT, entre ellos la Libertadores 2015.

Se enfrentaron siete veces como técnicos, con tres victorias para Gallardo y dos para Barros Schelotto, ambas en el Monumental, donde se definirá el ganador de la Libertadores el sábado 24 de noviembre.

El encuentro más importante hasta esta final tuvo a Gallardo como ganador. Fue en febrero de este año 2-0 por el trofeo de la Supercopa Argentina. En septiembre volvieron a medirse en la Bombonera por la liga local. Otra vez el técnico de River se fue ganador por el mismo marcador. Pero “es una final. No tiene nada que ver con partidos anteriores”, advirtió Barros Schelotto, de 45 años, quien finaliza su contrato en diciembre y no ha dado señales de continuidad. “Lo único que tengo en la cabeza son los dos partidos de la final, tratar de ganar. No pienso más que en eso”.

El DT de River no podrá concurrir al primer partido de hoy en la Bombonera, por una sanción de la Conmebol por violar una suspensión previa. (D)