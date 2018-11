  Hasta $5.000 por un boleto al Boca-River

Buenos Aires -

Hasta por 180.000 pesos argentinos (unos 5.054 dólares estadounidenses) se revende en línea un boleto a una de las plateas bajas de La Bombonera, estadio donde este sábado tendrá lugar la superfinal de ida de la Copa Libertadores entre el local, Boca Juniors y, su máximo rival, River Plate.

Pese a que la reventa de entradas a espectáculos deportivos es una práctica ilegal en Argentina, en el sitio virtual Viagogo –un mercado en línea dedicado a la reventa de boletos– se ofrecía un único pase para la Platea Baja L Fila 11 (a un costado de la cancha) a un precio astronómico.

Asimismo, se exhiben boletos a graderíos populares hasta por los 50.000 pesos (unos 1.404 dólares).

La venta oficial de las entradas para los abonados del equipo ‘xeneize’ se inició ya el pasado lunes con valores originales que oscilan entre los 1.300 pesos (36,50 dólares) y 1.700 pesos (47,45 dólares).

Desde mañana, continuará la siguiente etapa de venta con las zonas populares para socios. Los abonados que soliciten un boleto adicional no obtendrán un papel de acceso, sino que deberán ingresar al evento mediante el propio carné.

Los afortunados podrán conseguir acceder a un boleto remanente recién el viernes.

En todos los casos, las ventas se realizan por medios electrónicos y cada socio de Boca Juniors puede acceder como máximo a dos lugares.

Como los socios ‘xeneizes’ cuadruplican la capacidad del mítico estadio de Boca –para unos 53.000 espectadores– el club suele establecer filtros para autorizar las compras como haber asistido a un mínimo de partidos en un lapso determinado.

Denuncia formal

A través de su portal web, Boca Juniors informó ayer que trabaja con la Justicia argentina para investigar y dar con el paradero de la reventa de entradas para la final de ida de la Copa Libertadores, el sábado.

En este marco, la institución ‘xeneize’ anunció su “compromiso de controlar los sitios de comercio online en cada partido en La Bombonera”.

Boca y River Plate se medirán por primera vez en la historia en una final del torneo más importante de América, coincidiendo dicho evento con la última ocasión en que la llave definitoria de la Copa tendrá encuentros de ida y vuelta. Desde el próximo año, la Libertadores se definirá en un partido único en la final. (D)

15:00

Se juega la ida

Boca Juniors recibirá este sábado a River Plate en La Bombonera. Dos semanas después, el 24 de noviembre, y a la misma hora, los millonarios serán locales en la definición.

Reacciones

Superclásico

‘Una final del mundo’

”Yo no estoy disfrutando la final. Si tenemos la posibilidad de salir campeones, sí; pero ahora la vivo como una final del mundo y busco que no se me escapen los detalles”, dijo ayer el capitán de Boca, Pablo Pérez, respecto de la definición de la Copa.

Amarilla ‘no condiciona’

”No pienso en la amarilla”, dijo Pérez sobre su estado en el límite de amonestación.