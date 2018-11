Stiven Plaza, cerca del Valladolid español

Stiven Plaza, delantero de Independiente del Valle, estaría cerca de fichar por el Valladolid de la primera división española, según confirmó el propio jugador.

El futbolista, de 19 años, aseveró que la dirigencia del club ibérico ya ha tenido conversaciones con su representante e incluso confesó que Ronaldo, el exfutbolista brasileño y actual propietario de la institución lo llamó para convencerlo de que vaya a España.

“Estoy tranquilo, se trabaja para esto, para salir a jugar al exterior. Hay muchas más opciones pero por ahora es la más concreta (la del Valladolid). La dirigencia (del Independiente) apoya totalmente mi decisión, lo que yo decida, lo apoyarán (en caso de que resuelva irse)”, manifestó el futbolista en conversación con radio La Red de Quito.

“Ronaldo me dijo que quería que vaya a jugar allá. Obviamente quisiera ir a romperla. Trabajo para ir al extranjero y pelear un puesto en la selección. Sabemos que es el mejor delantero del mundo y que se fije en un ecuatoriano no es cualquier cosa. No puedo contar todo lo que hablé con Ronaldo”, agregó el jugador esmeraldeño.

Plaza, que lleva seis goles anotados, espera seguir convirtiendo y manifestó que es posible que este fin de semana se pueda dar su traspaso al fútbol ibérico.

“Aún no hay nada concreto, estamos en conversaciones, el fin de semana se define (si deja a los del Valle)”, concluyó el delantero de Independiente.

