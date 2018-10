Se estrelló helicóptero del presidente del club Leicester City

Londres -

El helicóptero del propietario del equipo inglés Leicester City, que milita en la Premier League, se estrelló este sábado en el sitio de parqueos del King Power Stadium, luego de haber despegado desde la parte interior de ese escenario deportivo.

El Leicester City jugó como local este sábado y empató 1-1 ante el West Ham United, por la fecha 10 del torneo inglés.

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD

— Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) 27 de octubre de 2018