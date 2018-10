Brayan Angulo está mal acompañado en ataque, dice Raúl Avilés

Directo, como era su fútbol ofensivo, es ahora para comentar el exdelantero y actual periodista Raúl Avilés. En un diálogo con el programa City Noticias, de Radio City, la Turbina, explosivo goleador que pasó por Nueve de Octubre, Emelec y Barcelona, entre otros clubes, dijo ayer que Marlon Mejía “puede llegar a ser un buen central”, pero por ahora “es un buen suplente” . Agregó que los equipos del Astillero “no son respetados” por sus rivales, como hasta casi seis años.

Se le preguntó al campeón con los eléctricos en 1988 cuánto perdió Brayan Angulo –artillero azul con 23 tantos– con la ida a México de su socio Ayrton Preciado. Avilés respondió: “Cuando Angulo jugaba con Preciado, las defensas se preocupaban por ambos, pero ahora solo por Angulo. A Marlon de Jesús no lo veo como un delantero que ayude al Cuco, juega muy solo. Marlon entorpece las corridas de Angulo. (El DT Mariano) Soso perdió muchos partidos tratando de ubicar a De Jesús con Angulo”.

Según Avilés, “uno de los pocos que medio interpretan lo que quiere Angulo, en los últimos dos o tres juegos, es (Hólger) Matamoros; tal vez también (Joel) López Pissano. Tratan de habilitarlo, pero los volantes de Emelec solo tienen un desfogue arriba: Angulo”.

De la irregularidad del conjunto en el que Avilés militó por seis temporadas, explicó: “A Soso hay que indicarle que en la altura hay que jugar de otra manera. Lo comprendió (Alfredo) Arias después de perder tres etapas; incluso no sé si el título del 2017 lo ganó Arias o fueron los jugadores, porque el uruguayo tiene inconvenientes en los equipos a donde va”.

Añadió que “este Emelec es uno en casa y otro de visita. A Soso hay que decirle que afuera la altura afecta y debe resguardar un poco más a sus centrales. Dicen que (Marlon) Mejía es un gran central, pero para mí es un buen suplente hasta que gane experiencia. El que juega con Mejía no luce bien porque (él) lo hace lucir mal, pero es porque recién se está iniciando”.

Y profundizó: “Por ejemplo, cuando (Christian) Ramos jugaba con Mejía, decían que el peruano era el que no servía; cuando jugaba (Jorge) Guagua con Mejía, decían que no servía Guagua. Leandro Vega es buen central, pero no lo hace lucir bien Mejía, quien debe aplicarse más en defender porque por momentos se pierde. Puede llegar ser un buen central, pero no le da confianza a la zaga”.

El seleccionado tricolor en cuatro ediciones de la Copa América también se refirió a Soso: “Cuando un partido va bien hace malos cambios; creo que la única vez que acertó fue con Macará (triunfo azul 3-1)”.

Sobre Barcelona, el exatacante canario opinó: “Tiene posibilidades de ganar la etapa, pero a Barcelona y también a Emelec los rivales les han faltado el respeto, lo que no sucedía en los últimos seis años. Saben que le pueden sacar un empate a uno en el Monumental y que Emelec de visita no saca puntos. Quizá en Barcelona incide que no esté (Damián) Díaz, a quien pueden criticarlo, pero es el que pone la pausa y tranquilidad en el equipo”.

‘Un colegio más’

Al final se le consultó a Avilés por qué ya no salen futbolistas del Vicente Rocafuerte, de donde él surgió. Dijo: “Por los pocos incentivos de parte de quienes deben fomentar la práctica deportiva. Las olimpiadas del colegio se llenaban de alumnos, ahora no quieren ir, no hay premios, hay pocas motivaciones. Ahora no se ven alumnos entrenando en las canchas, no las prestan para jugar, no se ven alumnos en las canchas de básquet. Es un caos. El Vicente es ahora un colegio más. No tiene el poder deportivo que tenía antes”. (D)

116

goles hizo en la primera división nacional Raúl Avilés.