Andrea Sotomayor: No he pensado en presidir el Comité Olímpico Ecuatoriano

¿Qué se conoce sobre la distribución de los montos que entrega la Secretaría a los entes deportivos?

Nos llama la atención, nos alerta, que cierta federación (prefiere aún no mencionarla) tiene hasta el 96 % de gastos administrativos. Esto no puede pasar. La razón de ser de una federación provincial es el fomento deportivo. No es sencillo decir, de la noche a la mañana, ‘bajas 30 % de gastos administrativos y dejas el 70 % al fomento deportivo’. Hay que trazar una hoja de ruta (para reducir ese gasto) de lo que se hará en los próximos años en cada federación.

¿Es un caso único?

Hay federaciones que tienen el 70 % u 80 % (de gasto administrativo respecto del presupuesto global), además de muchos problemas legales por eso mismo. En 2019 se empezará a exigir que se vaya acortando esa brecha (respecto de lo que se invierte por fomento deportivo).

¿Qué consecuencias trajo el cambio de Ministerio a Secretaría del Deporte?

Optimizamos. Aún estamos en el proceso. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo debe aprobar la nueva estructura; luego, el Ministerio del Trabajo debe velar por la menor afectación en cuanto a puestos laborales. Hubo recortes y estamos en ese proceso. Ya no habrá, por ejemplo, coordinación jurídica sino dirección; se fusionarán dos direcciones, la de Fomento Deportivo (formativo) y la de Educación Física (el deporte en las escuelas y colegios). Habrá recortes. Se van a reducir las coordinaciones, pero no van a desaparecer. (En la Secretaría) bajamos los asesores. Cuando entré (en mayo de 2017), había catorce; pasamos a diez y ya en la reducción (en junio pasado) quedamos con cuatro.

¿Desde la Secretaría se prevé plantear reformas a la Ley del Deporte? ¿Cuáles?

El deporte estudiantil vuelve (según el proyecto) a ser parte de las federaciones deportivas provinciales para poder darles fuerza. Nos dimos cuenta de que era el tipo de cambios que pedían los actores del deporte a nivel nacional. Sí existen algunos temas que se plantean como cambios a la ley.

¿Fedenador se ha debilitado o debe continuar?

Su principal razón de creación fue la capacitación. Hoy lo estamos retomando. Incluso hay un proyecto. Fedenador trabaja con las federaciones deportivas provinciales. Si ustedes ven el organigrama deportivo, el COE va con las (federaciones) ecuatorianas y Fedenador agrupa a las provinciales. Eso permite tener armonía, que ya existe entre esos organismos.

Hay denuncias sobre asesores de la Secretaría que ganan más de $ 4.000 o que sin títulos académicos tienen cargos de jefes.

No existe ningún caso así. Un asesor (nivel) 2, el mejor ‘ranqueado’, gana cerca de $ 3.300 y no más de $ 4.000. Y directores, subsecretarios y coordinadores, todos tienen título de tercer nivel.

¿Diego Heredia, entrenador del marchista Óscar Patín –oro en las Olimpiadas de la Juventud–, no recibe sueldo de la Federación de Bolívar debido a la intervención?

Diego me comentó en Buenos Aires (en los Juegos) que le deben dinero. Ya quedamos en reunirnos la próxima semana para ver exactamente cuál es el problema, porque firmó un contrato antes de irse y le dije que quería conversar con él como con el presidente (de la Fedebolívar). Fue una de las federaciones intervenidas, tiene un presidente nuevo.

¿Es un caso similar al de Geovan Delgado, que entrena a Glenda Morejón?

Delgado trabajaba en el Ministerio de Educación y dos contrataciones no se pueden hacer. Hablamos con él para que sea contratado a través de la (Federación) Ecuatoriana, pero prefiere quedarse con su sueldo y trabajo de docente. No se podía tampoco como servicios prestados, porque recibiría recursos del Estado. Entiendo que arreglaron entre él y Glenda. No se podía hacer más, no cabía el pluriempleo.

¿Sigue en el Comité Olímpico Ecuatoriano?

Fui tesorera del COE y renuncié el 20 de mayo de 2017. El 24 me nombraron ministra del Deporte y ya no estuve vinculada (al COE). Luego vinieron las elecciones del COE y los presidentes me eligen como secretaria general; pero, a pesar de que en el olimpismo ese no es un problema y que más bien se invita a los secretarios de Estado a ser parte de los directorios, había un problema ético, un conflicto de intereses. Pedí una licencia y salí del tema. Ahora John Zambrano es secretario general.

¿Reconoce que había un problema ético?

Sí. Yo iba a ser juez y parte.

¿Buscaría presidir el COE?

No lo he pensado. No me gusta salir en la foto, yo prefiero estar a un lado. Me llena compartir con los chicos (deportistas), ser amiga de ellos, que vayan a mi despacho a visitar. Eso me llena mucho más que pensar en una posible dirigencia en el COE.

¿Qué tareas cree que le quedan por cumplir?

Varias. Por ejemplo, poner el orden el tema de las federaciones deportivas provinciales, las ligas cantonales. No sé si sean complicadas, pero hay que hacerlas con tino y escuchar a las partes. Lo importante es poder dialogar con todos los actores involucrados y buscar salidas. Hay por hacer. Hay que crear una mentalidad en el ecuatoriano de lo que el deporte significa para un país. Me gustaría además que la prensa cubriera más este tipo de logros a nivel nacional (el oro de Patín en las Olimpiadas de la Juventud), que le dieran más espacio, en una mejor visualización del deportista nacional.

Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte

