Caso Macará: Acusado de tentativa de extorsión no llegó a presentar supuestas pruebas

Desde las 08:00 representantes de medios de comunicación estuvieron pendientes en la Fiscalía de Tungurahua con el fin de conocer las supuestas pruebas que iba a presentar Genaro Huacón o su abogado en el caso de presunta tentativa de extorsión presentada en su contra por Miller Salazar, presidente de Macará.

Ninguno de los dos llegó a la fiscalía. Huacón mediante contacto telefónico manifestó que su abogado defensor no pudo viajar este jueves como estuvo inicialmente previsto por una audiencia fijada con anterioridad, que estará este viernes máximo hasta las 09:00.

Señaló que su abogado llegará para ver cómo está el tema de la toma de su versión, así como ver qué es lo que ha puesto en la denuncia el presidente de Macará, ante lo cual reiteró que tiene pruebas y documentos pero que de aquello se lo puede consultar a su defensor.

Aseguró que por recomendación de su abogado por lo pronto él no tiene previsto acercarse a la Fiscalía, sino hasta conocer cómo está la denuncia, que no sabe nada porque no ha sido notificado de nada, que todo lo que conoce es a través de lo que ha salido en las redes sociales.

Por su parte, Fernando Casco, fiscal de la unidad de Patrimonio Ciudadano de Tungurahua, el caso por supuesta tentativa de extorsión está en la etapa pre procesal investigativa y que por tanto por el momento no se va a pronunciar porque tiene un año para realizar la investigación. “No insistan, no voy a decir nada”, añadió.

Mientras tanto, Orlando Salazar, abogado del club Macará, en declaraciones a radio Centro de Ambato manifestó que el 25 de octubre se ha fijado para que el denunciado rinda su versión, además aseguró que ha sido notificado con el inicio de la indagación previa.

Con relación a las supuestas pruebas y evidencias que tendría Huacón, Salazar manifestó que en este momento él (denunciado) está descubierto con la serie de falacias, mentiras, artimañas y además se encuentra como un presunto delincuente en la actividad de la extorsión y de la estafa, que está desesperado y el descontrol que se ha ido mostrando de cuerpo entero como la persona que más daño le ha hecho al fútbol ecuatoriano.

Añadió que a nombre del club Macará solicitó experticias como la extracción de las informaciones de teléfonos, además que entregó toda la información de todos los mensajes recibidos, todo conforme a derecho para que se pueda determinar las responsabilidades del denunciado en el tema con la institución deportiva. (D)