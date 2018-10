Ricardo Armendáriz: ‘Paulo César es con el que mejor me entendí’

Un golpe de puño en la cara fue la ‘bienvenida’ que recibió Ricardo Armendáriz Aspiazu al disputar su primer Clásico del Astillero. Ocurrió hace 45 temporadas, cuando el Bocha tenía 19 años. “Juan Noriega me pegó para amedrentarme”, cuenta del Pavo (el padre de Raúl Pavito Noriega), zaguero canario. Fue el 26 de agosto de 1973, en una caída azul 2-1 en el Modelo. Antes apareció en la máxima categoría, el 27 de mayo de 1973, cuando Emelec igualó a cero goles en Quito con El Nacional. El DT Jorge Lazo puso a Eduardo García; Marco Barboza, José María Píriz, Alfonso Quijano, Ecuador Figueroa; Luis Montero, Carlos Medina; César Mendoza, Armendáriz, Luis Lamberck, Jorge Pantaleón. En charla con Radio City, el exvolante, campeón en 1979, habló de sus clásicos iniciales, los que jugó con Barcelona, de su sociedad futbolera con Paulo César y del duelo de mañana.

En una reciente entrevista con Diario EL UNIVERSO, el brasileño Paulo César dijo que entre los mejores amigos que le dejó el fútbol están usted y Ecuador Figueroa. ¿Qué opina?

El respeto y el cariño es mutuo. Admiré siempre su capacidad goleadora, su don de gentes. Paulo César fue el futbolista con el que mejor me entendí para jugar. Fue algo increíble. Desde la primera práctica que tuvimos juntos (en Liga de Quito, en 1981) con él nos comprendimos a

la perfección. Era como si hubiésemos jugado toda la vida. Es el mejor goleador que vi en el fútbol ecuatoriano. Después está el Tano Ángel Liciardi. Me agrada que Paulo me nombre entre los mejores amigos que tuvo en el fútbol.

Paulo César, pese al físico frágil, nunca se lesionaba. ¿Cuál era el secreto?

Era delgado, pero muy fibroso. Tenía un pique endemoniado, y era buen cabeceador. En el área era una pesadilla para cualquier defensa y como yo tenía habilidad para filtrar pases hicimos una excelente dupla. Yo recuerdo que en un partido lo lesionó el Chacal (Edilfo) Nazareno, quien le rompió la nariz con una patada. Todos en Liga (Q) pensamos que a la siguiente semana no jugaría, pero Paulo César se puso una mascarita y jugó. Era muy valiente y un fuera de serie como jugador.

Usted debutó en el Clásico el 26 de agosto 1973 (caída azul 2-1) y su primer triunfo fue el 11 de noviembre de ese año (2-1). ¿Recuerda esos duelos con Barcelona?

Me acuerdo de esos dos partidos. Con gol del uruguayo (Nelson) Alfano, que era un buen futbolista, perdimos el primero. Yo era mocito y me faltaban muchas cosas, me anticipaban muchas veces, jugaba contra gente de más experiencia. De ese estreno tengo una anécdota. Hay una foto donde el Pavo Noriega me da un puñete en la cara, como para amedrentarme. Yo decía ‘qué pasó, esto es distinto a lo que yo jugaba en el colegio y en la Federación’. Pero poco

a poco me fui haciendo.

¿Y de su primera victoria?

Fue una de las emociones más grandes que sentí, porque ese Clásico lo ganamos porque (el zaguero charrúa José Mariz) Píriz hizo el segundo gol con el juego casi acabado. Hubo un saque de media cancha y nada más. Los clásicos siempre son partidos hermosos, especiales y no hay favoritos.

Su último Clásico como azul fue el 7 de julio de 1979. Fue 0-0, pero la Federación les dio el triunfo 2-0. ¿Por qué?

Fueron expulsados (por Elías Jácome) tres barcelonistas (Víctor Peláez, Víctor Jalil, Pepe Paes) y parecía que se venía la goleada de Emelec. Ellos comenzaron a hacerse los lesionados (Julio Bardales y José Tenorio) y quedaron con seis. Por eso terminó el partido y nos dieron los puntos.

En 1983, ya en Barcelona, usted jugó tres clásicos.

Emelec no pudo ganarnos cuando jugué contra ellos. Uno fue 1-0 (otro 1-1) y hubo un 3-2. que perdíamos, pero hice el gol del empate y Paulo, de cabeza, el de la victoria. Jugar en Barcelona fue emocionante, su hinchada es maravillosa

y pese a que sabían que mi corazón era eléctrico, mi paso por Barcelona, por el trato de la hinchada, fue espectacular.

¿Quién ganará mañana?

Emelec llega mejor armado, aparentemente. Lo que es cierto es que su calendario es bueno y que incluso si empata no se perjudica tanto. Si luego hace bien su trabajo en casa

y vence al Macará, Católica e Independiente, y de visita al City, Emelec tiene buenas posibilidades. Barcelona está más complicado y si iguala (mañana), sus opciones de ganar la etapa son remotas.

¿Qué piensa de los discutidos cambios que hace del DT Mariano Soso?

Está fallando mucho en las variantes. No está leyendo bien los partidos. Soso es un técnico joven con algunas cosas interesantes, pero le falta conocer mejor a sus jugadores, al medio ecuatoriano y cómo se juega en la altura. Creo que para 2019 conocerá mejor a sus jugadores y al medio. (D)