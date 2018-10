Mejora de transmisiones por TV y rayos UV, en mira de LigaPro de Ecuador

La Liga Profesional de Fútbol de Ecuador pretende replicar el modelo de la española, a menor escala. Para eso planea poner en marcha, en 2019, un torneo con 16 clubes en la serie A. Pero a cinco meses del inicio del nuevo campeonato –según un cronograma sujeto a cambios–, la LigaPro no ha reformado aún el reglamento de la Comisión Disciplinaria que pasará a manos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio del Guayas. El español Luis Manfredi, director ejecutivo de la LigaPro, explicó a este Diario ese y otros temas, como las transmisiones de los juegos por TV y los efectos de los rayos ultravioleta.

¿Con qué mecanismos se garantizará el buen manejo del fútbol ecuatoriano?

Hemos puesto en marcha toda la Liga como tal. Es verdad que hay algunas cosas urgentes como el control económico, la gestión de los derechos audiovisuales, pero hemos empezado sobre todo por el control económico.

La LigaPro usa el mismo control financiero de la española para sanear deudas de los clubes, ¿cuánto tomará?

En España tardó más de cinco años tener todo el endeudamiento eliminado absolutamente, y el que permanece es porque es saludable. Un economista en finanzas corporativas sabe que cierto grado de endeudamiento es saludable, pero el que se debe controlar es el endeudamiento excesivo. Cinco años es un horizonte que más o menos podemos prever para Ecuador.

¿Hay una idea de ponerle un límite al gasto de los clubes para evitar otra vez el sobreendeudamiento?

Sin duda, es la medida más necesaria. Más que limitar el gasto hay que presupuestar correctamente. El objetivo del reglamento del control económico no es limitar ni prohibir nada. Sino establecer criterios técnicamente correctos e iguales para todos, elaborar el presupuesto de cada club correctamente. Las propias cifras de los clubes así lo van a reflejar.

La Liga Profesional sugirió préstamos para sanear a los clubes. ¿Se dará eso?

La forma de solucionar el problema del endeudamiento de manera sostenible, y a largo plazo, es este control presupuestario. Partimos de una realidad que tiene una necesidad de saneamiento a largo plazo, pero también tiene urgencias. Esta medida va encaminada a resolver estas cuestiones urgentes. Ambas medidas son necesarias y, en ese sentido, la LigaPro hace gestiones para conseguir varias vías para ese requerimiento.

“El fútbol ecuatoriano será la envidia en Sudamérica”, dijo el presidente de La Liga española, Javier Tebas. ¿Será fácil lograrlo?

No es fácil, pero tenemos los elementos. Es decir, futbolistas de calidad; afición –que es tremenda en Ecuador–. Tenemos muchos clubes de calidad y que la pueden mejorar. Están los elementos, si no no estaríamos aquí.

¿No cree que es necesario mejorar la calidad de la transmisión televisiva, para que la liga ecuatoriana sea bien posicionada?

Es cierto. Todo este proyecto tiene varios pilares en los que se apoya. La retransmisión de TV, efectivamente, es una cuestión de la que estamos en permanente contacto con GolTV (dueña de los derechos audiovisuales del torneo) y trabajamos en mejorar ese tema. La infraestructura de los estadios requiere, en varios casos, ciertas mejoras para que la retransmisión sea correcta.

Los rayos ultravioleta y sus efectos volvieron a ser un tema de debate en los medios. ¿Van a asumirlo?

Sin duda. El fútbol no es el único evento deportivo que tenemos a las 12 del día. También se puede hacer referencia a que estudios de FIFA establecen que a partir de los 32 o 33 grados hay un cierto riesgo moderado, nunca alto, que pudiera afectar a la salud. El establecimiento de los horarios (de partidos del certamen nacional) no es arbitrario ni caprichoso, sino que tiende a aumentar el valor del campeonato y mejorar su economía. Pero si eso puede entrar en conflicto con cuestiones de salud, hay que llevar a cabo con los debidos informes y estudios que de una manera técnica ofrezca los elementos de juicio para tomar las decisiones. Eso es algo que promoveremos.

Una vez reformulado el reglamento disciplinario del torneo, ¿se plantea sancionar al jugador cuyas faltas disciplinarias fueran captadas por TV y que no hayan sido sancionadas durante el partido?

Es una cuestión que debemos abordar cuando tengamos ya estructurado el órgano que va a impartir la justicia deportiva (lo hará el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio), que en principio aplicará el reglamento disciplinario vigente de la FEF. Durante el proceso de creación de este órgano, hemos visto que requiere también algunas mejoras y cambios en el reglamento que ese (nuevo) organismo aplique.

¿Serían pocos los cambios con respecto del actual reglamento de la FEF?

Seguramente serán cuestiones puntuales, no de estructura global del reglamento. Pero sí que hay cosas por mejorar.

¿Este reglamento estará listo este mismo año?

En cuanto sea posible. Todo debe hacerse con las debidas garantías.

¿Estatuto y reglamentos de la Liga Profesional cuándo estarán terminados?

El estatuto se va desarrollando en varios reglamentos. El estatuto lo vamos a modificar en muchas cuestiones, porque fue el estatuto con el que era necesario nacer como una organización. Pero hay muchas (cuestiones) que queremos reformar y pronto. Ese documento jurídico va a estar accesible en nuestra web. (D)