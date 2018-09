Marta Vieira da Silva supera a Messi y CR7 en premios FIFA

“Ningún futbolista hombre ni mujer tiene tantos premios FIFA como ella”, asegura FIFA.com, que dialogó con Marta, ganadora del premio The Best a la jugadora de la FIFA 2018. La brasileña de 32 años se impuso a las nominadas Ada Hegerberg y Dzsenifer Marozsán y se alzó con la distinción individual más prestigiosa del fútbol femenino y ya suma seis galardones (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018). El sexto galardón de la FIFA para Marta pone el broche de oro a una carrera de más de 18 años. Esta vez, el argentino Messi se quedó fuera del podio por primera vez en 12 años. Cuando el premio se llamaba Jugador Mundial de la FIFA, fue segundo en 2007 y 2008 y ganó en 2009. Tras la fusión con Balón de Oro, Messi ganó el FIFA Balón de Oro en 2010, 2011 y 2012. Fue segundo tras CR7 en 2013 y 2014 y volvió a ganarlo en 2015. El portugués también lo obtuvo en 2008, 2016 y 2017. Este año, Luka Modric lo recibió en masculino.

Este es tu primer trofeo The Best (creado en 2016). ¿Ya sabe dónde lo va a guardar?

Hay un lugar especial en mi casa para todos los premios que he ganado. ¡Incluso para la primera medalla que gané cuando era una niña que iba al colegio! Tengo que armar una esquina para este trofeo.

La pugna entre las tres candidatas de este año ha sido muy igualada...

Ada y Dzsenifer son dos futbolistas excelentes. Tienen mucha calidad y han hecho un gran trabajo en su club. Juegan juntas y creo que eso les ha permitido crecer a nivel individual. Se han esforzado mucho y merecen estar aquí. Me siento muy orgullosa de haber competido con ellas.

¿Cómo logra mantenerse a este nivel después de tanto tiempo? ¿Es cuestión de entrenar más que nadie?

No entreno más que otras jugadoras, pero mi objetivo es ser la mejor. Quiero ser la mejor chutando, quiero correr más que nadie, cabecear el balón mejor que nadie, llegar a cada pelota antes que nadie... Quiero que la gente me mire y piense: ‘¿Cómo es posible que siga teniendo esas ganas después de tanto tiempo en el fútbol y de haber ganado tantas cosas?’.

Luego de recibir tantos premios, ¿llega un momento en el que ya no se sorprende?

Sí, ya no siento ese deseo ni me pongo nerviosa antes de venir a estas entrevistas en la gala ni me emociono en la ceremonia, será porque habrá llegado el momento de parar y dejar el fútbol. Pero, si sigo sintiendo esto año tras año, es porque de verdad me gusta. Es mi vida desde que tengo seis años.

Se viene Copa Mundial Femenina FIFA 2019, ¿le quita ya horas de sueño?

Empiezo a pensar cada vez más en ello. Cuando entreno con la selección, cuando jugamos amistosos... La Copa Mundial, el entusiasmo, el deseo de conseguir algo más

¿Hay algo de Marta en el fútbol que no hayamos visto todavía y que vayamos a ver el año en la Copa Mundial de Francia?

¡A mí también me gustaría ver algo especial! Antes de nada, espero llegar motivada, sintiéndome bien y centrada mentalmente. Porque, cuando una está bien preparada psicológicamente, las cosas fluyen más naturales. (D)