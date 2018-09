¿Cuántos puntos le faltarían a Barcelona para llegar a la final en el Campeonato Nacional 2018?

Barcelona está obligado a ganar este domingo a Liga de Quito, en el partido a disputarse en el estadio Monumental, desde las 16:30, por la fecha 12 de la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, si quiere llegar a la final del torneo del 2018.

Cualquier otro resultado dejaría momentáneamente al equipo guayaquileño con apenas el 39,53% de posibilidades de ganar la etapa. Al término de la primera vuelta, Barcelona tenía el 51,51% de opciones de llegar primero, por detrás de Macará (66,67%), Emelec (57,57%) y Aucas (55,55%).

El equipo amarillo terminó apenas con 17 puntos en la primera vuelta de esta segunda fase, que concluyera el lunes pasado, con nueve unidades menos de las que había conseguido al finalizar la primera vuelta de la etapa inicial de este campeonato (26), y que aún así no le alcanzaron para ser finalista.

De los 33 puntos en disputa en esta segunda vuelta, Barcelona necesita mínimo 26 de ellos para asegurar, según proyecciones matemáticas, su pase a la final, sin importar a qué rivales tenga que vencer; o como segunda y última opción, derrotar a todos sus rivales directos (Macará, Emelec, Aucas, Delfín y Liga de Quito), ya que con ello estos cinco clubes no acumularían puntos cuando los enfrente el equipo amarillo; y además, no debería perder más de un partido de los once que le restan para optar, según su puntaje final, por el primer puesto de la segunda etapa.

Comparando ambas etapas, el rendimiento de Barcelona fue similiar hasta la fecha 6 (líder, con 14 puntos y un rendimiento del 77,78%); y entre las fechas 7 y 11 de la primera fase, el equipo amarillo mantuvo su nivel al conseguir otras 12 unidades (80% de los puntos en disputa), aunque perdió el invicto en la jornada 11; mientras que en las mismas fechas de la 7 a la 11, pero de la segunda etapa, el club guayaquileño sólo ha logrado tres puntos (20% de rendimiento).

A continuación un cuadro comparativo de la campaña de Barcelona y de su puntaje obtenido en la primera vuelta de las etapas 1 y 2 del Campeonato Nacional 2018:

En los últimos cinco campeonatos, el puntaje mínimo que se ha necesitado para ser primero en alguna de las dos etapas ha sido: en el 2013, 43 unidades; en el 2014, 44; en el 2015, 43; en el 2016, 47; y en el 2017, 45. La primera etapa del 2018, Liga de Quito la ganó con 46 puntos. (D)