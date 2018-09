Mario Canessa: Todos somos la Selección, sin temores ni condiciones

Según los planes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), la contratación de Hernán Darío Bolillo Gómez iba a servir para que el DT colombiano haga un diagnóstico sobre la preparación de la Tricolor y comience a diseñar lo que se ha etiquetado como ‘nueva era’ del balompié nacional.

Los partidos contra los débiles equipos de Jamaica y Guatemala iban a servir para que la Selección reinicie su participación, luego del extenso letargo e inactividad de once meses, producto del poco interés y escasas propuestas para jugar amistosos, después del estruendoso fracaso en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Aunque el técnico Gómez nos explicó después de aquellos partidos que estos sirvieron para convivir, platicar, conocer y practicar con los jugadores convocados, desde mi punto de vista esos compromisos en sí no sirvieron para evaluar rendimientos por habernos enfrentado a dos equipos con poco que mostrar a nivel internacional.

En estos días se hicieron oficiales los dos nuevos amistosos que tendrá nuestra Selección y que son contra Catar, 98º del ranking FIFA, el 12 de octubre en Doha. Y el 16 del mismo mes contra Omán, 84º de la clasificación, en la misma sede. Es probable que siendo fecha FIFA, el DT Gómez llame a varios jugadores que no participaron en la primera convocatoria, por ejemplo, Antonio Valencia, Gabriel Achilier, José Francisco Cevallos Jr. y a Felipe Caicedo –si él decide jugar en vista de su voluntaria dimisión de participar en la Selección–.

Será un largo viaje a esas exóticas tierras de la península arábiga, ahí mismo donde se jugará el Mundial 2022 y que servirá a los jugadores para seguir conociéndose, que es uno de los propósitos reiterados por el Bolillo Gómez, aunque en el tema futbolístico aporten muy poco pese a tener algo más de competencia que las que tuvieron en los partidos contra los equipos de la Concacaf.

Que no se interprete mal, no pienso que los rivales de Ecuador deban ser Alemania, España o Francia, etcétera, de ninguna manera. Pero al menos equipos que estén en mejor ubicación de nuestro ranking en la FIFA (60º), con la finalidad de poder sacar mejores conclusiones que las que vimos y las que veremos con Catar y Omán. Tal vez el propósito de recaudar valores importantes en esa gira sirva para cancelar los honorarios del Bolillo y su cuerpo técnico hasta finales del 2018 sea el objetivo que bien le viene a la FEF

El primer problema que deberá sortear la directiva de la FEF es saber qué mismo hacen con el campeonato nacional, donde los clubes que aportan seleccionados deben jugar partidos muy importantes con el fin de clasificar a la final o de obtener cupos en copas internacionales. Y también Liga de Quito apuesta a ser campeón sin jugar partidos definitivos. La interrogante es si seguirá nuevamente dejando de llamar a jugadores de Barcelona y Emelec, en vista de que esos días se jugará otro Clásico del Astillero, o se suspenderá la jornada que corresponde.

Eso provocaría el inconveniente adicional de jugar un miércoles los partidos diferidos, o todos los de la fecha, con las molestias que esto acarrea. ¿Por qué suceden estos problemas? Por la simple razón de no tener nada planificado con antelación, por eso insistíamos en que los tiempos para contratar un DT eran otros y amistosos entre octubre y noviembre son, por experiencia complican por la cercanía en cerrar la temporada.

Lo que sí creemos conveniente es que desde ya se planifique para que 2019 sea debidamente programado respecto de las actividades de la Tri, que son muchas. Considerando que además de partidos de fecha FIFA tendremos a mitad del año la Copa América en Brasil y luego el inicio de las eliminatorias al Mundial 2022. Esto nos preocupa porque el DT es un buen relacionista, pero muy desorganizado en sus tareas.

Con ese pensamiento coincide Rodrigo Paz, que opinó eso cuando Carlos Villacís, presidente de la FEF, le consultó en julio anterior sobre Gómez.

El dirigente capitalino expresó que él recomendó al Bolillo la primera vez, pero que ahora no era conveniente traerlo porque el colombiano es un gran motivador, pero no es un planificador. En vista de que ya está contratado no queda otra que exigirle al colombiano que modifique esos defectos y a su vez que la LigaPro sea la que ponga sobre la mesa del directorio de la Ecuafútbol –para su aprobación– el calendario de actividades del fútbol ecuatoriano del 2019, incluyendo los tiempos que la Selección tenga que ocuparlos.

El Bolillo tiene algunas cosas que recordar para que su estadía en nuestro país sea lo más agradable posible en beneficio de él y nuestro: 1) Que demuestre que no es un DT desactualizado. 2) Que trabaje y que deje de tener pesadillas pensando que existen ecuatorianos que disfrutan cuando la Selección no obtiene buenos resultados. 3) Que cambie de criterio y arme un equipo suficientemente capaz para ir a pelear cosas importantes en la próxima Copa América y que no la convierta en un laboratorio porque ese no es el objetivo. Se me ocurre pensar ¿una Selección con Domínguez o Banguera, Antonio Valencia, Achilier, Erazo, Arboleda, Ramírez, Gaibor, Orejuela, José Francisco Cevallos Jr., Cazares, Ibarra, Sornoza, Preciado, Bryan Angulo, Miller Bolaños y algunos más, no es una Tricolor con posibilidades de llegar a instancias superiores de la Copa América?

Se insiste mucho en que el país futbolero debe estar unido; entiéndase todos: aficionados, prensa, dirigencia, cuerpo técnico, jugadores por la causa de la Selección y se evoca que esa fue la fórmula para obtener las recordadas clasificaciones. Y claro que eso fue vital que eso suceda, pero hay que contarle al nuevo cuerpo técnico, si es que todavía no lo sabe, que los motivos de la desunión en las últimas eliminatorias no fueron producto de la falta de apoyo ni de la prensa y peor de la afición.

La vigencia del caos comenzó con las discusiones entre técnico y dirigencia por motivos que se hicieron públicos, como también la de los jugadores y su trato con la directiva que se pudieron conocer por voces de los seleccionados. Todo aquello generó un grave desgobierno que nos causó la eliminación temprana. Por eso es importante que el nuevo grupo de técnicos de la Selección conozca las razones y que no se comience a acusar a terceros ni abrir el paraguas antes de que llueva.

Los ecuatorianos estamos conscientes de que con los recursos que tenemos hay que sudarla para conseguir objetivos importantes, pero hay que enfrentar los retos con el propósito de ganarlos. En caso contrario quien asiste a una competencia a nivel de selecciones sin el afán de triunfar, desmotiva, desalienta y pone en duda la capacidad, y no deja un gran mensaje a los organizadores y demás competidores. Con esos antecedentes, ¿cómo así Ecuador quiere organizar la Copa América 2024? Por ello creo que lo que pregona Hernán Gómez es un mensaje equívoco, pero está a tiempo para rectificar y asumir con responsabilidad tan importante competencia, como la Copa América de Brasil 2019.

Con aprovechar oportunidades, sacrificio y hasta con individualidades se ganan partidos, pero los campeonatos, la gloria, el éxito se ganan con trabajo en equipo, inteligencia y sin eludir responsabilidades. (O)

