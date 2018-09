Tito Manjarrez: Quieren desestabilizar a El Nacional

Tito Manjarrez, presidente de El Nacional, aclaró rumores sobre una medida que habrían adoptado los jugadores para no concentrar previo el juego de esta noche ante Macará en el estadio Atahualpa (19H15), esto ante pagos pendientes que mantiene el club.

El directivo negó esta situación y detalló que la tarde del jueves mantuvo una reunión con los jugadores, principalmente con Roberto Garcés, capitán de la plantilla, quien habría desconocido el origen del impase.

"Fui al complejo para conversar con los jugadores y Garcés me expresó que no fue un pronunciamiento de ellos, que non han pensado en esa postura. Como presidente no me han informado que los jugadores no iban a concentrar, es un tema que el propio jugador no sabía de donde salió", explicó el directivo criollo en diálogo con Mundo Deportivo.

Manjarrez dijo que "este tipo de rumores no hacen más que crear problemas en el club. No se entiende que existan personas que se dicen ser hinchas de El Nacional y lo que buscan es desestabilizar al club de cualquier forma".

Aunque la paralización quedó descartada, Manjarrez reconoció que existen valores pendientes por pagar al plantel. "Aprovechamos la visita y hablamos del tema de sueldos, que es algo que hoy nos ponemos al día, conversamos con el grupo también porque hay premios que estamos atrasados, esa es una verdad por la realidad económica del club, pero en ese punto acordamos fechas en las que podríamos pagar, pero de ahí a que haya un alboroto en el club no es cierto, todo está tranquilo, los jugadores concentraron con normalidad", señaló Manjarrez. (D)

También el directivo comentó del presente criollo, con dos derrotas seguidas, "los jugadores reconocieron que la situación no es buena, pero hay el compromiso de todos para salir adelante", concluyó. (D)