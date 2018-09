Kylian Mbappé pudo ser jugador del Chelsea en el 2012

En el año 2012, el actual jugador del París Saint-Germain Kylian Mbappé, pudo convertirse en jugador del Chelsea; pero su madre no estuvo de acuerdo en que se le haga una segunda prueba y se marcharon de Inglaterra.

Mbappé había llegado a Cobhan, un centro de entrenamiento de los 'Blues', para realizar una prueba que dejó encantados a varios clubes de la Premier, señala el diario español Marca. Serge Daniel Boga, ojeador del Chelsea hasta 2014, en una entrevista para Goal (sitio web de deportes en Inglaterra), contó lo sucedido.

"Realizó una prueba y no acabó de convencer porque no aportaba mucho sacrificio defensivo. Entonces pidieron a su madre que volviera para realizar una segunda prueba y ella se negó", dijo Boga. "Defensivamente todavía no había convencido. Cuando recibió la pelota fue increíble, pero sin la pelota no trabajó mucho", añadió.

"Mi chico no volverá, o le fichan ahora o dentro de cinco años tendrán que poner sobre la mesa 50 millones de euros (58 millones de dólares) para contratarlo", fue lo que dijo la madre del futbolista que en ese entonces se desempeñaba en el Bondy, un equipo de los suburbios de París.

Mbappé tiene actualmente 19 años y fue transferido la temporada pasada al PSG por 180 millones de euros (209 millones de dólares), procedente del Mónaco. El francés fue una de las figuras de su selección, recientemente campeona del mundo en Rusia. (D)