Roger Federer sucumbió en octavos de final del US Open

Nueva York -

El suizo Roger Federer perdió la noche del lunes contra todo pronóstico ante el australiano John Millman, 55º del ranking de la ATP, y se despidió del US Open en octavos de final.

Federer, segunda raqueta del mundo y cinco veces ganador en las pistas duras de Nueva York, firmó uno de sus peores encuentros de los últimos tiempos y sucumbió por 6-3, 5-7, 6-7 (7/9), 6-7 (3/7) en tres horas y 33 minutos de juego.

Así, Millman se enfrentará en cuartos al serbio Novak Djokovic (N.6), que se deshizo antes del portugués Joao Sousa por 6-3, 6-4, 6-3.

Federer era el único jugador junto al argentino Juan Martín del Potro en no haber cedido ni un solo set, presentaba un balance de 40-0 frente a jugadores de fuera del Top-50 en el US Open y Millman no había sido rival la única vez que se habían enfrentado en Brisbane en 2015.

Sin embargo, el lunes no fue su noche desde el principio a pesar de imponerse en la primera manga por un engañoso 6-3.

Errático con su servicio, empeñado en dejar la pelota corta cerca de la red e irregular desde el fondo de la pista, el helvético se fue diluyendo con el paso de los juegos.

Tres "aces", tres dobles faltas, 45% de acierto en su primer saque, 15 "winners" y 15 errores no forzados eran la pizarra de una manga atípica. Y aún fue en la que mejor estuvo.

Y es que en la segunda, gozó de dos puntos de set pero se le acabó escapando.

Federer necesitó un descanso. Pidió un ventilador para combatir los casi 30ºC de la noche neoyorquina, con una humedad que rozaba el 80%, pero ni así.

Siguió engrosando su lista de errores no forzados, su servicio no mejoró y volvió a disfrutar de un punto para llevarse la tercera manga en el "tie break". De nuevo, Millman lo neutralizó. Otra vez, el australiano se levantó para acariciar el mayo triunfo de su carrera a sus 29 años.

Y en la última llegó la hecatombe. Todos esperaban la remontada. Todo el Arthur Ashe, lleno a rebosar, aguardaba que Federer se levantara y firmara una de sus gestas. Estuvo cerca pero, de nuevo en el "tie break", volvió a estrellarse. Él y la pelota en la red, una y otra vez, hasta ceder por 3/7.

Setenta y siete errores no forzados eran su tarjeta final en su adiós por la puerta de atrás del último Grand Slam de la temporada. Mientras uno se marchaba cabizbajo, el otro esbozaba la sonrisa más grande de su vida. No era para menos. Acababa de derribar a un mito en el escenario más grande posible. (D)