Tito Manjarrez: El aumento de clubes, aprobado con engaño

El aumento de 12 a 16 equipos en la Serie A, a partir del 2019, decidido el martes pasado por votación en la Liga Profesional, “se aprobó de manera disfrazada y engañosa” y “no constaba en el orden del día”, asegura el general Tito Manjarrez, presidente de El Nacional.

La declaración la hizo el directivo el viernes anterior, entrevistado en el programa City Noticias, de Radio City. Ahí, el titular criollo se explayó.

“No se pueden modificar las reglas de un torneo cuando este tiene ya recorridas las tres cuartas partes. La decisión de cómo jugar el actual campeonato la aprobó el congreso ordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) a comienzos de este año. Sobre el congreso no hay nada: ni presidente de la FEF, ni Comité Ejecutivo y menos una reunión de presidentes de clubes de una entidad que en este momento no tiene nada que ver con la organización del campeonato”, opinó.

Manjarrez agregó: Es cierto que hay un convenio entre FEF y LP, pero rige a partir del 2019. Una reunión de presidentes no tiene la prerrogativa para modificar algo que fue establecido por un organismo superior. Exigimos mucho el fair play (juego limpio), pero en este caso no se respetó”.

“No nos oponemos por oponernos, pero (para resolver el incremento de equipos) no se presentó un solo análisis de ninguna naturaleza que justifique esto como ideal para el balompié ecuatoriano. No hubo un análisis deportivo, técnico, menos uno económico ni un estudio actuarial. Hubo gente interesada que aceptó y votó”.

Según el directivo, hubo “el agravante de que nunca, en la convocatoria a esa reunión, se puso como punto a tratar el aumento a 16 equipos. Eso se camufló y a escondidas se nos hizo aprobar un tema. La convocatoria decía aprobar la nueva modalidad de campeonato para 2019. Pero se hizo un trabajo un poco oscuro y por eso digo que no hubo fair play.

Manjarrez habló de “un tema que pasa inadvertido: los clubes de la B están determinando cómo debe ser el certamen de la A. En la votación, de 15 a favor 11 fueron de la B. Eso se esperaba porque son los beneficiarios. A ellos se sumaron Emelec, Aucas y otro que no recuerdo. Solo Mushuc Runa tuvo dignidad. En una reunión anterior se dijo que para temas de la A solo votarían los clubes de la A”.

Sobre Luis Chiriboga

Al presidente de El Nacional se le preguntó si hay una ruptura en LP acerca de presentar una candidatura a la presidencia de la FEF y si conoce –como dijo Mario Canessa– de un aspirante afín a Luis Chiriboga (con arresto domiciliario por lavado de activos).

Del primer punto contestó: “Creo que sí puede haber sucedido eso (ruptura). Hubo la intención de un equipo o de varios de congraciarse con la Serie B y eso podría tener como objetivo la presidencia de la FEF. Trabajar como se hacía en dirigencias anteriores no es el mejor camino para la LP”.

Y de Chiriboga declaró: “Son rumores que pueden ser ciertos o no, pero quien originó esa información debió dar nombres y apellidos. Si es verdad, me manifiesto absolutamente contrario. No me parece que Chiriboga sea la mejor fuente de asesoramiento para temas de esta naturaleza”. (D)