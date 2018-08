Frickson Erazo no jugará con Barcelona SC en 2018, FIFA dio fallo negativo

El defensa central de Barcelona Sporting Club, Frickson Erazo, en declaraciones a la prensa esta mañana confirmó que no pudo ser habilitado ya que la FIFA dio el fallo negativo y por lo tanto el ecuatoriano no podrá jugar con los canarios el resto del 2018.

"Pienso que fue un tema de total negligencia de la parte jurídica de BSC en este tema y se lo dije a José Francisco (Cevallos) hoy en la mañana, que no pudieron asesorarlo de mejor manera", dijo el defensa; quien también recalcó que Alfaro Moreno insistió mucho para que el jugador sea habilitado lo más pronto posible.

"Había una cláusula en el contrato con Atlético Mineiro donde estipulaba que si BSC no me pagaba tres meses seguidos de sueldo, la cláusula se activaría inmediatamente y el club debía pagarle un dinero a ellos", agregó. Sin embargo Erazo aseguró que dicha cláusula no se iba a activar nunca porque "esta dirigencia no ha tenido problemas de pago a jugadores desde que asumieron".

El exjugador de Atlético Mineiro dijo que el último día de habilitación en la FEF, tuvo que firmar un documento donde señalaba que no demandaría a Barcelona. "Jamás se me pasó por mi cabeza demandar al club. Yo vengo perdiendo dinero por estar aquí (BSC) y luego surgió todo esto", sostuvo Erazo.

Finalmente, el internacional ecuatoriano lamentó no poder ser inscrito para jugar la segunda etapa con los amarillos. "La realidad es que no pude ser habilitado, la FIFA nos dio el fallo negativo. Ahora toca pensar qué se va a hacer porque la verdad es un problema porque yo me quedo sin jugar y Barcelona quería contar conmigo y yo también quería ayudar a la institución", sentenció. (D)