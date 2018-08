‘Mejorar el nivel’ del torneo del 2019, ¿con peores de este año?

Anular el descenso a la Serie B cuando se ha cumplido más de media temporada, ‘salvar’ a dos equipos que han ganado tres juegos cada uno en 27 fechas (una victoria cada nueve partidos), mantener en la máxima categoría a dos clubes que tienen menos puntos que los que son penúltimo y último de la B es la fórmula para “mejorar el sistema de campeonato” ecuatoriano en el 2019.

Así justificó Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Profesional de Fútbol el, pasado martes, la aprobación de aumentar a 16 clubes la competencia en la A. Es decir, Guayaquil City (que tiene la peor ofensiva, con 17 goles) y Técnico Universitario (la peor defensa, con 49 tantos en contra) ya no bajarán –subirán cuatro de la B–, pero recibirán una penalización del 70% de sus ingresos por derechos de TV.

¿Cómo puede mejorar el nivel competitivo la permanencia de los dos peores equipos de los 24 que disputan los torneos de la A y la B? Tres periodistas consultados por este Diario creen que la calidad del fútbol está en riesgo y reprochan que no haya descenso este año.

“El hecho de que equipos como Técnico y el City no desciendan no solo fomenta la mediocridad, también le quita valor al campeonato. A partir de estos momentos esos equipos, que ocupan los últimos lugares, comenzarán a jugar partidos amistosos porque los puntos ya no les interesan”, manifestó Xavier Zevallos, comentarista de radio Redonda.

Mientras, Juan Leo Reyes manifestó que se ‘atropelló’ el reglamento del torneo aprobado en el Congreso de la FEF en enero pasado. “No se puede cambiar de un día para otro un reglamento por más que otro organismo (Liga Profesional) asuma la conducción del campeonato. No estoy de acuerdo con la penalización económica. Técnico y Guayaquil City deben pagar, pero en la cancha”, dijo el comentarista de la emisora Sonorama, de Quito.

Para Andrés Muñoz, de radio Activa, de Cuenca, el cambio aprobado “es injusto” e irrespeta el reglamento. “Tal vez no suene justo (no descender), pero el hecho de una multa también es algo grave”, expresó el cuencano. (D)