Desacuerdo en la LigaPro afectaría a la presentación de lista única a la FEF

El desacuerdo que surgió ayer por la medida que se tomó de cambiar el sistema del campeonato nacional de fútbol a partir del 2019, puede afectar a la presentación de un candidato único a la presidencia de la FEF por parte de los dirigentes que integran la Liga Profesional de Fútbol.

Que "se ha roto la unión" de la Liga Profesional declaró el martes Tito Manjarrez, presidente de El Nacional, al abandonar -al igual que dirigentes de otros cuatro clubes- la reunión del Consejo de Presidentes.

En este contexto, el radiodifusor Mario Canessa, sostiene que desde ayer se vieron los "primeros movimientos electorales" en busca de la presidencia de la FEF, a partir de enero de 2019.

"Coincide que dos de los que han sonado ahí (candidatos a la FEF) están en contra del proceso, o sea, también están lanzando los fuegos artificales para ver qué sucede con las campañas que ya mismo ingresan para ver quién es el postulante para la federación. Claro que está en juego eso y ellos lo han demostrado: oposición contra una u otra cosa; porque me llama la atención que un General del Ejército diga que 'Hay la dictadura del voto", refirió el comentarista de radio Caravana, en diálogo con CityNoticias, de Radio City.

Consultado sobre si algún club de la LigoPro tendría planificado poner a otro candidato, uno recomendado por un exdirigente que está cumpliendo una condena por lavados de activos, Canessa comentó:

"Nombres no me atrevo a decirlos todavía pero la fuente que me dio la información para mí es confiable. Me dijo que tras bastidores se está trabajando en un candidato y que sea de la anuencia del expresidente (de la FEF). Eso es verdad, y hay algunos dirigentes que me han dicho: 'No estás muy equivocado'. Yo tengo hasta algunas sospechas de la presencia del 'Bolillo' (Hernán Darío Gómez) y sus acompañantes. O sea hay que comenzar a unir cabos, yo creo que algo de eso está pasando y no creo que pierdan la oportunidad para poner algún candidatazo que pueda representar sus intereses". (D)