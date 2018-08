Técnico Universitario y Guayaquil City, los peores en la lista de 24 clubes profesionales

Los números no sostienen los argumentos y derrumban la hipótesis que defiende la Liga Profesional respecto a que los equipos en los puestos quinto y sexto de la serie B no son mejores que los dos últimos de la A, y que por lo tanto habría que ‘salvar’ a estos de bajar –y que no asciendan los otros– en pos de cuidar el nivel de la máxima competencia para el 2019.

La idea de los dirigentes, que buscan aumentar de 12 a 16 los participantes para el próximo año, y que implica sumar solo 4 de la B, está arraigada también en los protagonistas del balompié. Tal es el caso del técnico de Liga de Quito, Pablo Repetto, quien dijo: “Si van a dejar 16 equipos en la Serie A no será fácil, porque fíjense que si descienden dos, quedan diez y habría que sumar seis de la B ¿y qué seis le van a sumar? Es lo complicado. Imagínense el sexto de la Serie B, yo creo que no está preparado, sin desmerecer a nadie, para jugar en primera división” de Ecuador.

El presidente de la Liga Profesional, Miguel Ángel Loor, al ser consultado si le parece justo que los últimos de la A sigan tomados en cuenta para jugar en la categoría de honor el año que viene se justificó diciendo: “Hoy por hoy, los 24 clubes (12 de la A y 12 de la B) son parte de la Liga Profesional”.

Este Diario realiza un ejercicio, juntando las tablas acumuladas de ambas series en una sola para sacar, con base en datos reales, una hipotética clasificatoria de los 16 mejores.

En ella resulta que Técnico Universitario y Guayaquil City, los colistas de la Serie A y que serían salvados del descenso, no son en números mejores que el quinto y sexto clasificados de la B. No son ni siquiera mejores que los últimos de aquella serie, son los de peor rendimiento entre los 24 equipos que “hoy por hoy son parte de la Liga Profesional”, como dijo Loor, expresidente del City, quien renunció a ese cargo para asumir el mando de la nueva organización de los clubes.

Todos los equipos (series A y B) al día de hoy han disputado 26 partidos, 22 de la primera etapa y 4 de la segunda.

El quinto de la B hoy es Liga de Portoviejo. Tiene 39 puntos, 21 más que el City. Los manabitas han ganado 11 partidos hasta ahora y tienen 6 empates, mientras que el tercer equipo de Guayaquil solo tiene 3 triunfos y 9 empates. La Capira ha anotado 32 goles, el City apenas ha marcado 16, la mitad.

El sexto de la B es Olmedo de Riobamba. Tiene actualmente 36 puntos, 20 más que los escasos 16 que ha podido conseguir el Técnico Universitario, el colista de la serie A.

Si a los dirigentes se les planteara que la elección de los 16 para arrancar la Liga Profesional 2019 se diera por las tablas generales de las series A y B, con los datos de hoy, Guayaquil City y Técnico no tendrían cabida en el fútbol profesional, sino en el de ascenso. Y de la B no solo subirían los 4 que desean, ni los 6 que deberían (si bajasen los peores), sino 8, porque hoy en día, por resultados, son mejores que 4 de la A. (D)