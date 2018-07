Uruguayos recibieron a su selección en una gélida madrugada

Montevideo -

La selección de Uruguay volvió la madrugada de este lunes a Montevideo tras su eliminación en cuartos de final del Mundial de Rusia-2018 siendo recibida por cientos de personas en el aeropuerto.

Desafiando las bajas temperaturas, cientos de entusiastas fanáticos llegaron hasta el aeropuerto Internacional de Carrasco para darle la bienvenida a su selección ondeando banderas y bajo el cántico de "Soy Celeste, Soy Celeste".

El defensa del Atlético de Madrid y capitán celeste, Diego Godín, publicó conmovido en Twitter un mensaje con una foto de la llegada: "Agradecidos y emocionados con el recibimiento de nuestro pueblo uruguayo. Esto es solo un pausa en el camino, estén seguros que vamos a volver con más fuerza !!Uruguay nomá!!!".

"AGRADECIDO por ser uruguayo!!!!! Agradecido con todos por este reconocimiento!!!! Gracias simplemente gracias PUEBLO URUGUAYO", expresó a su vez Luis Suárez.

Thankful for being Uruguayan! Thank you thank you Uruguay! pic.twitter.com/XqZ7rH4nrD

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) 9 de julio de 2018