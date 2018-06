Ceremonia de inauguración Mundial 2018: Horarios y canales para ver en TV

Miles de fanáticos del fútbol estarán pendientes de la ceremonia de inauguración del Mundial de Rusia-2018 media hora antes del partido entre el equipo anfitrión y Arabia Saudita, en el estadio Luzhniki en Moscú, este jueves 14 de junio.

La Copa del Mundo se pondrá en marcha con el show de apertura, a partir de las 09:30AM de Ecuador.

DirecTV (610, 1610 y 4000) y RTS (canal 4 y 4.1 en HD) televisarán el espectáculo.

El cantante británico Robbie Williams, el astro brasileño Ronaldo Nazario y la soprano rusa Aida Garifullina serán los protagonistas del espectáculo, que contará también con la participación del actor estadounidense Will Smith, el reguetonero estadounidense Nicky Jam y la cantante albanesa Era Istrefi, intérpretes de la canción del Mundial 'Live It Up'.

El popular cantante colombiano Maluma será otra de las figuras que aparezca en la presentación artística.

La conducción estará a cargo de Felix Mikhailov.

Está previsto que 80.000 aficionados acudan a la ceremonia de apertura y al encuentro entre Rusia y Arabia Saudita, por el Grupo A del torneo. (D)