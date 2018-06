Robbie Williams, Ronaldo, Will Smith y otros artistas darán brillo a la ceremonia de inauguración del Mundial Rusia 2018

El astro brasileño Ronaldo Nazario, el cantante británico Robbie Williams y la soprano rusa Aida Garifullina actuarán en la ceremonia de inauguración del Mundial Rusia-2018, este jueves 14 de junio en Moscú, a partir de las 08:30AM de Ecuador.

La ceremonia tendrá lugar media hora antes del inicio del primer partido del torneo, entre Rusia y Arabia Saudita, programado para las 10:00AM. En Ecuador se podrá ver el show apertura por DirecTV (canal 610, 1610 y 4000) y RTS (canal 4 y 4.1 en HD).

Las tres estrellas deleitarán a los aficionados en el Estadio Luzhniki de la capital rusa, en una ceremonia que tendrá un formato un poco diferente en comparación con las ediciones Sudáfrica-2010 y Brasil-2014. "Esta vez se concentrará en las actuaciones musicales y tendrá lugar mucho más cerca del saque inicial", publicó la FIFA en su sitio oficial.

El canal de televisión ruso Channel One se encargará de la producción del espectáculo, que será dirigido por Felix Mikhailov, quien estuvo presente en las ceremonias principales del evento durante todo 2018.

En el escenario en el césped de Moscú estarán también el actor estadounidense Will Smith, el reguetonero estadounidense Nicky Jam y la cantante albanesa Era Istrefi, intérpretes de la canción oficial del Mundial, y cuyo coro dice 'One life, live it up/'Cos we got one life' ("Una vida, vívela/porque tenemos una").

"El partido de apertura siempre es muy simbólico. Es el instante en el que te das cuenta del gran momento que, seas jugador o hincha, esperas desde hace cuatro años y que finalmente ha llegado", comentó en un comunicado o Fenômeno Ronaldo, dos veces ganador del Mundial, en 1994 y 2002.

Está previsto que 80.000 aficionados copen el Estadio Luzhniki para presenciar la ceremonia y el primer encuentro de la Copa del Mundo Rusia-2018. (D)