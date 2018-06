Me gusta cómo juega Universidad Católica, dice Fabián Bustos

Para el juego de este lunes ante Universidad Católica, el Delfín recupera a dos jugadores que estaban suspendidos por tarjetas como son el volante Luis Luna y el delantero Carlos Garcés, pero aún espera por el lateral izquierdo Geovanny Nazareno, a quien le falta cumplir un cotejo de suspensión.

Sin embargo una fractura del cartílago costal del lado izquierdo aqueja al volante Fernando Arismendi y tendrá una para de al menos dos semanas más.

El uruguayo lamenta la lesión, la primera en su carrera que le priva de estar de titular por varias fechas en un equipo. “Dentro de lo malo por lo menos sé lo que tengo y toca tratarlo. La verdad muy dolido porque uno siempre quiere jugar y nos toca estar afuera por este motivo”, relató Arismendi.

También el delantero Luis Congo se encuentra en la última fase de recuperación de un desgarro muscular.

Para el partido de este lunes ante los camaratas, el técnico argentino Fabián Bustos dijo que durante esa semana larga se mejoró en conceptos defensivos, transición, darle más variantes a los jugadores y perfeccionar ataque ante un rival del que dijo admira su juego con el cual se identifica.

“Es uno de los equipos que más me gusta cómo juega, porque me siento identificado, tratamos de hacer un juego similar o que pensamos en un fútbol parecido; ellos tienen la ventaja de ser un equipo de altura que cuando le toca enfrentar a otros equipos de altura no lo sufre como lo sufrimos nosotros, pero bueno esperamos hacer las cosas bien”, relató el estratega argentino.

Añadió que el cuadro del trencito azul se reforzó bien en defensa y zona medular, porque señala que en la ofensiva tenía los jugadores idóneos.

“Tiene un sistema con mucha subida con (Andrés) López, quien no solo asiste sino que llega con gol, es un hombre que en juego de posesión juega de volante interno y provoca situaciones ofensivas. Me gusta cómo juega (Universidad Católica), pero vamos a anularlos y hacerles daño”, relató Bustos quien no descarta que en esta mitad de año reestructurar algo o analizar algún recambio o algún refuerzo en una posición específica.

Para este cotejo los niños entrarán gratis, mientras que para general el precio será de 5 dólares, tribuna 10 dólares y palco 20 dólares.

Delfín alineará con Ortiz, Perlaza, Luzurraga, H. Cangá, Gutiérrez, Piñatares, Luna, Patta, Oña, Chicaiza y Garcés. (D)