Mundial Rusia 2018: Samara Arena, el estadio que más complicaciones tuvo en su construcción

El estadio de Samara, también conocido como Cosmos Arena o Samara Arena, presentó complicaciones durante su edificación, debido a su complejo techo abovedado, que busca evocar el espacio.

En febrero pasado, el césped aún no estaba colocado en la cancha, por lo que la FIFA hizo una advertencia a los organizadores, ya que se estaba a escasos cuatro meses del inicio del Mundial. Finalmente el escenario fue inaugurado el 28 de abril del 2018.

Se construyó en el distrito de Radiotsentr y estará rodeado por una urbanización residencial e infraestructuras de alta calidad.

Sede: Samara

Nombre del escenario: Cosmos Arena o Samara Arena

Capacidad actual: 45.000 espectadores

Año de construcción: entre 2014 y 2018

Dimensiones de la cancha: 105 m x 68 m

Localización: distrito de Radiotsentr

Categoría del estadio, según la UEFA: 4 (la máxima que existe)

Partidos en el Mundial: cuatro por la fase de grupos (Costa Rica vs. Serbia, 17 de junio, 07:00 de Ecuador, grupo E; Dinamarca vs. Australia, 21 de junio, 10:00 de Ecuador, grupo C; Uruguay vs. Rusia, 25 de junio, 09:00 de Ecuador, grupo A; y Senegal vs. Colombia, 28 de junio, 09:00 de Ecuador, grupo H); uno de octavos de final (2 de julio, 09:00 de Ecuador); y uno de cuartos de final (7 de julio, 09:00 de Ecuador). Seis en total. Para estas fechas, la diferencia horaria con Ecuador será de nueve horas menos que Samara.

Su diseño se basó en los viajes espaciales, como un homenaje a la zona en donde se lo construyó, famosa por su floreciente industria aeroespacial. Tiene forma de cúpula de cristal y una estructura básica, metálica, ligera y de alta tecnología, que por la noche se ilumina en su totalidad.

Acontecimientos relevantes: no se han jugado partidos internacionales de clubes, ni de selecciones.

Aquí un resumen gráfico de los doce estadios del Mundial Rusia 2018. (D)