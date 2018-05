Barcelona SC ya no se desafiliará de la Liga Profesional

Barcelona aceptó las disculpas del presidente de la Liga Profesional de Fútbol expresadas esta tarde por su presidente, Miguel Ángel Loor, quien ofreció darle un puesto de representatividad en el consejo administrativo de la naciente organización y así el cuadro canario retiró su amenaza de no participar en ella.

"Convocaré un Consejo de Presidentes y reformaremos algunos puntos de la Liga. Ampliaremos la cantidad de miembros del directorio porque entendemos que un equipo como Barcelona no puede estar fuera de esta instancia", dijo Loor en la sala de prensa del Monumental, donde estrechó la mano con el presidente de los amarillos, José Francisco Cevallos.

"Hemos aceptado las disculpas del Presidente Loor a Barcelona y agradecemos su apertura para solucionar el inconveniente", expresó por su parte Cevallos, quien la semana pasada había amenazado con desafiliar a su club porque en la elección del consejo directivo no tomaron en cuenta a su representante, el vicepresidente Juan Alfredo Cuentas.

Pero Loor pidió a Cevallos que reconsidere su postura y aclaró que "aunque lo decidido en España (una comitiva provisional) fue una sugerencia, y que faltaban requisitos, todos los clubes quieren que Barcelona esté en el directorio".

Esa intención no se cristalizó al momento de la votación que dejó fuera la semana pasada al representante de Barcelona, pero según Loor -tras la amenaza de Barcelona de desafiliarse- todos los clubes no estaban de acuerdo en que Barcelona no esté en la Liga Profesional.

Ambos manifestaron que las cosas volverán a la normalidad, pero el reparto económico por los derechos de TV será otro tema que zanjar.

"Sabemos que la Liga Profesional es importante, creemos que Barcelona tendrá unos ingresos equitativos e importantes por el tema de derechos de TV. Barcelona invoca mucha gente y hay que analizar cuando sea la división de los recursos", adelantó Cevallos. (D)