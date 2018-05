Jonatan Álvez: 'Hernán Barcos tiene unos aires bárbaros, se cree campeón del mundo'

Quito -

'Munición gruesa' lanzó el exgoleador de Barcelona Jonatan Álvez en contra de Hernán Barcos, estrella de Liga Quito, a pocas horas de que se juegue este viernes (19:45) el partido entre toreros y universitarios, en el inicio de la fecha doce del campeonato nacional.

Sin guardarse nada, el Loco Álvez recordó un roce que tuvo con el Pirata el 10 de mayo del 2017, día en que los canarios ganaron 3-1. "Sí, sí (recuerdo el altercado). Un personaje el bobo ese", respondió de primera el uruguayo, a una consulta realizada en entrevista en radio Cobertura Plus.

"La verdad no le deseo el mal a nadie. Fue un encontronazo de partido que queda ahí, pero la verdad un personaje ese muchacho. Ganó una Copa Sudamericana y cree que ganó la Copa del Mundo. Tiene unos aires bárbaros", añadió al referirse al argentino Barcos.

Según Álvez, si el Pirata "fuera un jugador con un poquito de humildad llegaría más lejos de lo que ha llegado". "La verdad me resbala ese encontronazo", acotó sobre ese incidente.

En el 2017, tras el episodio polémico, el jugador de Liga de Quito acusó al charrúa de haberlo llamado "muerto", luego de que tratara de sacarlo de forma inmediata de la cancha con el fin de que fuera atendido por el cuerpo médico, pues acusaba una lesión.

"Álvez me dijo que yo era un muerto y le repondí que un muerto es el que no pudo jugar (con éxito) en Liga de Quito. Hay que jugar aquí y demostrarlo", contó en esa ocasión el artillero de los albos sobre el roce.

"Liga es el club de Ecuador más reconocido internacionalmente. A él no se le dio y a mí por suerte se me dio y se está dando. Que la diferencia entre él y yo la digan ustedes (los periodistas)", acotó.

Álvez, que en la actualidad es suplente en Júnior de Colombia, fue subcampeón con los universitarios en el 2015 y anotó 10 goles en un semestre en el torneo local; además uno en la Sudamericana. En el 2016 fue marginado por el técnico Claudio Borghi, con quien tuvo un inconveniente.

Fichó por Barcelona en el 2016 y se coronó campeón; anotó 20 tantos. En el 2017, otra vez marcó el mismo número de goles.

Pero, las declaraciones de Álvez no apuntaron solo al Pirata. Al ser consultado sobre el resultado del partido de esta noche, respondió: "Hoy ganamos como les ganamos a Emelec, por 3-0, y con baile", espetó.

En otro tema, calificó de 'locos' a quienes afirman que volverá a Barcelona en julio de este año. "No sé que no más se han inventado. Dijeron que iba a Liga de Quito, a Emelec. Estoy tres meses acá en Junior y trato de disfrutar lo que me está pasando", explicó. (D)