José Cevallos: "La decisión está tomada, nos vamos a desafiliar de la Liga Profesional"

"Está tomada la decisión, desgraciadamente está tomada", reiteró el dirigente José Francisco Cevallos con respecto a la postura de Barcelona SC de desafiliarse de la naciente Liga de Fútbol Profesional de Ecuador.

"No podemos permitir este irrespeto a una institución tan grande y tan sagrada como Barcelona. Se ve que no nos necesitan en un directorio de una federación. Un equipo con este peso, con esta jerarquía. Solo nos necesitan para llenarles el estadio en cada una de las provincias que nos toca jugar, pero para poder tener la posibilidad de proponer, de llevar adelante una política establecida para beneficio del fútbol ecuatoriano, no nos necesitan", manifestó un irritado 'Pancho' Cevallos en entrevista para el programa Fánatico, de los medios públicos.

La molestia en el club torero se genera ante la negativa del directorio de la Liga Profesional de nombrar a Alfredo Cuentas -vicepresidente financiero de Barcelona- vocal del Consejo.

"Nos tiene muy molestos e incómodos, y por eso hemos pronunciado que desde hoy vamos a enviar una carta en la cual nos vamos a desafiliar (de la Liga Profesional)", acotó el presidente de los canarios.