José Cevallos plantea desafiliación de Barcelona SC de la Liga de Fútbol Profesional

Barcelona Sporting Club se excluiría de la naciente Liga de Fútbol Profesional de Ecuador por pedido del presidente canario, José Francisco Cevallos, tras la marginación del directivo José Alfredo Cuentas del Consejo Directivo del organismo.

Cevallos acudió en primera instancia al Twitter para expresar su desacuerdo con la entidad que preside Miguel Ángel Loor, hoy reunido con Luis Manfredi (asesor) y los representantes de los clubes en el auditorio de la FEF.

"He pedido a la parte jurídica de Barcelona SC que elabore un escrito desafiliándonos de la Liga Profesional, al no tener representabilidad institucional en el mismo. Lo que mal comienza mal termina", escribió Pancho Cevallos este jueves.

He pedido a la parte judirica de @barcelonaSC que elabore un escrito desafilándonos de la liga profesional, al no tener representabilidad institucional en el mismo. Lo q mal comienza mal termina. — José F. Cevallos (@panchocevallosv) 3 de mayo de 2018

Este Diario pudo conocer a través de una fuente que solicitó la reserva de su nombre, que en la directiva definitiva de la Liga de Fútbol Profesional se marginó a Alfredo Cuentas -vicepresidente financiero de Barcelona- y ese curul lo ocupa desde hoy Raúl Gómez, representante del Club Sport Emelec.

"No sé si gane la gente que hemos referido, que era la ratificación de lo que se acordó en Madrid. Si se acordó allá (en Madrid) trae al señor Manfredi, que hoy se ratificó; que se ratifique al presidente de la Liga, el señor Miguel Ángel Loor, a quien se ratificó hoy, y que se ratifique el Comité Ejecutivo, cosa que no se ha hecho. Entonces para unas cosas sí, y volvemos a las viejas prácticas", manifestó el presidente de Barcelona.

"Todavía no sabemos si hemos ganado o no, pero pienso que no se ha respetado la palabra y el compromiso y el cambio que estábamos demostrando. La verdad que comenzamos mal (...) Hoy no se ha sido coherente con lo que se decidió en Madrid. Así que se esas viejas prácticas... Nosotros somos jóvenes en este tema de la dirigencia deportiva y no vamos a caer nuevamente en eso cabildeos, en esas negociaciones previas a una designación a dedo", agregó con evidente molestia el directivo barcelonista. (D)