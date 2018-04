Alfredo Arias: Ganando a River quizá tampoco siga en Emelec

El uruguayo Alfredo Arias se refirió a la posición que tomó luego de la derrota contra Delfín en Manta por 3-1. En Emelec se necesitan realizar algunos cambios, dijo, por eso empezó por poner su cargo a disposición. "Para liberar al presidente de cualquier compromiso".

Arias se encuentra en Argentina con el plantel azul que va a enfrentar este jueves a River Plate por la Copa Libertadores, un partido que tiene el menbrete de prohibido perder para los eléctricos, que son últimos en su grupo, con 1 punto. Solo sirve la victoria para mantenerse vivos.

Desde Buenos Aires atendió a radio Huancavilca y explicó su postura de dejar Emelec. "Lo que pasó después del partido con Delfín en una conversación con el presidente (Nassib Neme) fue así: Yo llevo dos años en Emelec y es un honor, pero eso no quiere decir que Emelec termina en mí y no se puede hacer cambio. Pasaron muchas cosas buenas como ser campeón y pasaron otras cosas donde el presidente mostró sus valores y nos apoyó siempre. Yo le dije al presidente que nuestro cargo está a su disposición, liberándolo de todo compromiso ya que yo pienso que alguna medida hay que tomar".

Neme, según contó el entrenador, no quizo aceptar su renuncia, pero nada está asegurado. "Igual ganando (a River Plate este jueves por la Copa Libertadores) quizá tampoco sigo, depende de la relación y los valores que hemos generado por nuestro paso por Emelec. Cuando volvamos a Ecuador volveremos a hablar con el presidente", agregó el charrúa.

Arias reconoció que tras los últimos resultados adversos, el ambiente no es el mejor. "El ánimo está golpeado, no están acostumbrados estos jugadores, no estoy acostumbrado yo de tener una racha negativa, estamos golpeados", admitió.

Consultado sobre el problema presentado con Jorge Guagua, quien ya pidió disculpas, Arias dijo: "La vida personal es de cada uno... No soy juez de nadie y menos de un jugador mío. Soy el director técnico y sé lo que quiero y no quiero para mi equipo". (D)