Luis Soler: Universidad Católica jugó mejor

Quito -

Con la desazón de la derrota (2-0) ante Universidad Católica, el técnico Luis Soler reconoció que Aucas no hizo un buen juego y que la victoria ayer fue merecida para los camarattas, que terminaron con un invicto de seis partidos de los orientales.

"Aucas jugó bien 20 minutos al inicio", dijo Soler, quien destacó el buen accionar de su plantel, con llegadas de peligro sobre el arco de Hernán Galíndez que sus ofensivos no concretaron.

En ese tramo del juego, los oro y grana se mostraron con peligro, se sumaron sus extremos al ataque, pero se encontraron con una defensa ordenada, que supo contrarrestar a su rival.

Pasado el apuro inicial los santos controlaron el medio campo, desconectaron la generación de juego de Aucas y buscaron las bandas para los centros en busca de John Cifuente, que fue autor de los dos tantos para Católica.

"No pudimos repetir lo del partido anterior con Deportivo Cuenca (4-0), no hicimos un buen juego, y cuando un equipo juega bien y el otro no tanto, se dan estos resultados", señaló el estratega de los orientales.

Soler indicó que para el resultado pesó la falta de efectividad de sus jugadores. "No convertimos las situaciones de gol creadas, no marcamos y el rival manejó mejor la pelota. Cuando el rival te supera hay que reconocerlo y seguir trabajando", concluyó. (D)