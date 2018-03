Clubes no harán concurso por derechos de TV, pero escucharán todas las ofertas

Una comisión integrada por siete delegados de los clubes, cuatro representantes de la serie A y tres de la serie B, será la encargada de negociar los derechos de televisión para el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2018. No habrá concurso, pero están prestos a escuchar todas las propuestas de los posibles interesados para elegir la mejor oferta, de forma directa.

Los 24 presidentes y delegados de los equipos que en horas de la mañana participaron del Congreso Extraordinario se reunieron desde las 15:00 y luego de dos horas del cónclave indicaron, a través de José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona; Nasib Neme, presidente del Club Sport Emelec, y Patricio Torres, delegado de Liga de Quito, que había unidad de criterios y se había creado una comisión que hasta el 8 de abril próximo definirá con quién negocian los derechos.

Cevallos indicó que la comisión escuchará la mejor oferta en este tema y su equipo ya hizo conocer su postura sobre el porcentaje de reparto.

De su parte, Neme indicó que ha sido una reunión positiva y que él fue invitado para que sea parte de la comisión pero se excusó porque hoy viaja al exterior. Añadió que los clubes que tengan la infraestructura para transmitir sus partidos por Youtube lo seguirán haciendo.

El directivo eléctrico añadió que todavía no se puede hablar de porcentajes para los equipos, pero aclaró que el reparto no podrá ser en partes iguales, acotando que no les interesa el monto a percibir por la negociación, sino el modelo de gestión.

Torres indicó que ante la resolución del Congreso Extraordinario de ceder a los clubes los derechos de televisión y ante la necesidad de proceder con la contratación, se ha establecido mecanismos para avanzar en este tema. "Ya está trabajando la Comisión y esperamos que hasta el martes próximo se podrá tomar alguna resolución que será conocida por los clubes, quienes tomarán la decisión final", dijo.

La Comisión que está integrada por Raúl Gómez Amador, Esteban paz, Hoover Cedeño, Alfredo Cuentas, Jaime Estrada, Michele Deller y Francisco Egas, tuvo su primera reunión tras el Congreso Extraordinario y luego de 20 minutos de intercambiar varios criterios resolvieron que el jueves volverán a sesionar en Quito para revisar propuestas y esperan hasta el próximo martes presentar las ofertas que existan a los presidentes de los clubes.

Deller aclaró de que no se trata de un concurso para adjudicar los derechos de televisión, sino que se recibirán propuestas sin descartar a ninguna operadora, entre las que mencionó a GolTv y DirecTv, que se han visto interesadas en tener esos derechos. (D)