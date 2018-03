Emelec, a ‘dar mucho más’ que lo visto en Copa Libertadores

“Que no vuelvan a ocurrir” ni el desempeño ni el resultado alcanzados por Emelec ante el brasileño Flamengo (1-2), el pasado miércoles en Copa Libertadores, es la consigna con la que el elenco eléctrico visitará esta noche a Universidad Católica, por el torneo nacional.

Ante el equipo carioca y con un rendimiento inusual, los millonarios sufrieron su primera derrota en la temporada y buscarán pasar la página frente a los santos, en Quito.

“Estamos tristes, adoloridos por lo que nos pasó”, manifestó el estratega azul, el uruguayo Alfredo Arias, tras la reciente caída en el estadio George Capwell. “Jugamos mal y cuando un equipo juega mal no merece ganar. No fallamos en una cosa, sino en muchas que me llevan a decir que jugamos mal”.

Según el técnico charrúa, el plantel que dirige “puede dar mucho más” tanto en el torneo local como en la Copa.

“Tiene que verse más allá del resultado: controlar el partido, ser profundos en el ataque, defender lejos de nuestro arco”, detalló Arias.

Tras señalar que fue “preocupante” que las virtudes expuestas anteriormente “no se lograron”, el entrenador dijo que hablaría con sus pupilos para que aquello “no vuelva a ocurrir”. La Católica será la primera prueba desde entonces.

En este marco, Emelec buscará afianzarse como puntero del campeonato, en el que únicamente conoce la victoria, transcurridas cuatro fechas. Por su parte, los dirigidos por Santiago Escobar son sextos.

La última vez que los eléctricos visitaron a la Chatoleí se llevaron una derrota (3-1). Aquello sucedió el pasado 2 de septiembre, cuando Wilmer Godoy, Romario Ibarra y Elvis Patta dieron el triunfo a los capitalinos ante un elenco de Arias que apenas logró descontar gracias al argentino Bruno Vides, hoy desvinculado del club. (D)

Universidad Católica

Galíndez; López, Mosquera, De los Santos, Meneces; Martínez, Oña, Calderón; Chalá, Cifuente, Ibarra. DT: Santiago Escobar.

Emelec

Dreer; Paredes, Guagua, Mejía, Bagüí; Arroyo, Quiñónez; Montero, Luna, Preciado; Angulo.

DT: Alfredo Arias.

Árbitro: Daniel Salazar.

Hora: 19:30.

Estadio: Olímpico Atahualpa.

Transmisión: En Facebook U.CatólicaEC