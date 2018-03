Lesión de Harry Kane no es tan seria como se esperaba, podría jugar en abril

El informe médico de la figura del Tottenham Hotspur, Harry Kane, por la lesión de tobillo que sufrió el fin de semana, fue mejor al esperado y el club de la Premier League dijo que el delantero podría volver a jugar en abril.

Al momento de la lesión se temió que Kane tuviera que estar muchas semanas alejado de las canchas, pero el reporte del club dejó un panorama mucho más optimista.

"Los estudios preliminares han confirmado que (Kane) tiene una lesión en los ligamentos laterales del tobillo derecho", dijo el club londinense en su página web (www.tottenhamhotspur.com). "Se espera que vuelva a entrenar con el primer equipo el mes próximo".

Kane ha marcado 39 goles para Tottenham y la selección en lo que va de la temporada y es la gran carta de ataque de Inglaterra en el Mundial que comienza en junio.

"Haré todo lo posible para volver a jugar lo antes posible", dijo Kane en Twitter.

Disappointing to be out until next month but injuries are part of the game. Will do everything I can to get back out there asap. pic.twitter.com/sznSx6C5Kl

— Harry Kane (@HKane) 14 de marzo de 2018