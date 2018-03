"Messi no es humano", así diferencian a Leo de Cristiano Ronaldo

Para el técnico portugués Carlos Queiroz el debate de quién es el mejor jugador del mundo en la actualidad no tiene más discusión. De su compatriota Cristiano Ronaldo tiene buenas referencias; sin embargo se rinde en elogios cuando habla del astro del FC Barcelona.

En una entrevista para FIFA.com, el actual seleccionador de Irán, calificó a Cristiano como "el mejor del mundo" aunque dijo del argentino Lionel Messi que "no es humano y que no debería ser autorizado a jugar por la FIFA".

Precisamente con el primero será rival en Rusia-2018 en junio próximo. Irán quedó encuadrado en el Grupo B del próximo Mundial junto a España, Portugal y Marruecos. Queiroz se cruzará con Cristiano -su viejo pupilo en el Manchester United y en la selección portuguesa- en la cita mundialista.

A continuación reproducimos un extracto de la entrevista de FIFA.com:

Hablando de momentos especiales, ¿qué representará tener a Cristiano Ronaldo del otro lado del campo?

Va a ser especial, como siempre lo es enfrentar a grandes jugadores. En este caso al mejor jugador del mundo. Pero, cuando el partido comienza, solo hay dos equipos intentando ganar, y es el fútbol el que al final dictaminará justicia y quién ha sido mejor dentro del campo.

Habla de enfrentar a grandes jugadores, como le ha sucedido en Brasil 2014 con Lionel Messi. No importa cuánto los cuide, se descuida un momento…

(Interrumpe) Siempre digo que Messi es un jugador extraordinario, ¡no es humano! Si fuese humano no habría tenido ese momento mágico en aquel partido (se refiere al encuentro que Argentina venció a Irán por la fase de grupos de Brasil-2014 con un gol de Messi). No suelo llevarme bien con la derrota, pero aquella no me dejó una sensación o imagen negativa. Cuando un momento mágico de esos acontece es cuando sabemos que el fútbol está vivo y es por eso que se trata de uno de los deportes más atractivos del mundo. Y más cuando viene de parte de un jugador que, hasta que no pruebe que es humano, no debería ser autorizado a jugar por la FIFA.