Harry Kane está tomando la posta de Cristiano

Los rumores del interés del Madrid por el rubio londinense suenan cada vez más fuertes. El Totthenham dejaría partir a Harry Kane, de 24 años, pero a cambio de una cifra escalofriante.

Su cuerpo macizo parece no decir mucho, pero en cada choque los rivales lo sienten, caen, ruedan, chillan, se doblan... Es fuerte física y mentalmente. Gana en carrera, en el salto, en las divididas… Luego viene lo futbolístico: la técnica de control, la virtud para definir, el remate preciso. Y está lo anímico: la ambición, el temperamento ganado r… Con 24 años, Harry Edward Kane está cada vez más cerca de lograr el triplete consecutivo como goleador de la Premier League: en 27 partidos del torneo lleva 23 goles y aventaja por dos al egipcio Mohamed Salah y al Kun Agüero, que viene afilado y el sábado marcó 4 al Leicester.

Ya se coronó máximo artillero en 2015-2016 con 25 anotaciones y en 2016-2017 con 29. Todo indica que, de no haber lesiones inoportunas, Kane puede superar cómodamente ambas marcas. El Totthenham de Mauricio Pochettino lo ayuda: es un equipo cada día más sólido, combativo y ensamblado.

Con su golazo de cabeza de ayer que sirvió para ganar el clásico al Arsenal 1-0, Hurrikane (Huracán) ya suma 32 en la temporada y le queda por delante un mínimo de 14 partidos y un máximo de 22, según como le vaya al Totthenham en la Copa Inglesa y en la Champions League, donde mañana visitará a la Juventus. La proyección de los números, unida a la confianza que muestra en el campo y a la edad indican que Harry está tomando la posta de Cristiano Ronaldo como gran goleador europeo. Y sin entrar en ninguna comparación, valga decir que CR7 conquistó el título de cañonero una sola vez en Inglaterra en sus seis años en el Manchester United. A los 23 años. A igual edad, Kane ya tenía dos. Y conste que el portugués jugaba en el equipo multicampeón de Alex Ferguson; el Tottenham recién está saliendo de un largo túnel: lleva 67 años sin ser campeón de liga y 28 sin levantar la Copa Inglesa (la ganó dos veces seguidas con Ricardo Villa y Osvaldo Ardiles como figuras en 1981 y 1982). A los mismos años de Kane, Cristiano había señalado menos goles. Abultó su cuenta personal después, en el Real Madrid.

Pero el paralelo tiene sentido, pues ambos saltaron al estrellato en el fútbol inglés y los dos son eminentemente goleadores, no armadores. Incluso tienen similitudes: veloces, contragolpeadores mortíferos, de buen remate y poderoso cabezazo. Kane suele bajar hasta cerca de la mediacancha para asociarse más en el juego, combinar, abrir a las puntas. Cristiano hace señas en el área, la pide para finalizar y ya. Harry lleva el ‘10’en la espalda, sin embargo, las funciones creativas de los Spurs recaen en el danés Eriksen o en Dele Alli.

Tiene una virtud de Cristiano Ronaldo: está superconcentrado y piensa que cada jugada puede terminar en gol… suyo. Hasta podría seguirle los pasos, pues los rumores del interés del Madrid por el rubio londinense suenan cada vez más fuertes. Al Tottenham no le quedó otra que aceptar que Florentino Pérez le llevara a la brava a Luka Modric y a Gareth Bale, por eso dicen que David Levy, considerado en el ambiente del fútbol como “el negociador más duro del mundo”, lo está esperando a Florentino… Igual, Levy, propietario del club de White Hart Lane no lo regaló a Bale: lo fichó del Southampton por 9 millones de euros y lo vendió en 100. Pero ni así quería soltarlo. Se impuso la presión del jugador por irse. Y por Modric recibió 42 millones. En España comentan que Levy habría dado la palabra a Kane de que lo dejará partir, pero a cambio de una cifra escalofriante.

Quizás lo más importante de este artillero de 1 metro 88 y 76 kilos sea su mentalidad, su naturaleza persistente y el carácter que muestra en el campo. De otro modo, quizás no estaría jugando fútbol. O al menos no en el Tottenham, club del que surgió, pero que lo dio ¡cuatro veces a préstamo…! Primero recaló en el ignoto Leyton Orient, de la tercera división. No podía poner reparos, tenía 17 años. Marcó 5 goles en 18 partidos. Volvió al Tottenham y fue cedido de nuevo, esta vez al Milwall, de la segunda (10 en 27). Para la 2012-2013 lo d e sp a c h aro n otra vez: al Norwich City, que al menos militaba en la Premier. Sufrió una lesión seria en un pie y apenas saltó tres veces al campo. Volvió al Tottenham a rehabilitarse y, cuando estuvo pronto, lo cedieron al Leicester, de nuevo a segunda.

Harry siguió insistiendo y en su cuarto retorno al club se encontró con Mauricio Pochettino, quien desde un primer momento le dio confianza y oportunidades. En las cuatro temporadas compartidas con el técnico santafesino, Kane marcó 126 goles; en las cuatro anteriores llevaba 22.

El lunes 5 de febrero, Harry Kane apareció en una extensa nota en The Players Tribune, un novedoso e impactante sitio web creado por el exbeisbolista estadounidense Derek Jeter. Allí, los deportistas se entrevistan a sí mismos y cuentan historias en primera persona. Una nueva forma de periodismo, por los propios protagonistas.

En ella, Harrygol narra una anécdota con el entrenador: “Uno de mis mejores recuerdos en el fútbol es cuando marqué un hat-trick hace algunas temporadas y Mauricio me llamó a su oficina después del partido. En ese momento, diría que teníamos buena relación, pero tampoco mucha. No estaba seguro de lo que quería. Así que abro la puerta... y él estaba sentado en su escritorio con una copa de vino tinto y una gran sonrisa en su rostro. Me saluda y me dice que vamos a hacernos una foto. Fue brillante. Esa fue la primera vez que pensé, wow, esta es una persona verdaderamente especial. Es un hombre fantástico, le respeto como entrenador y como jefe, por supuesto, pero también es mi amigo fuera del fútbol”.

Y describió el perfil del técnico que pretenden el propio Real Madrid y la selección inglesa: “Él es el motivo por el que nuestro equipo se ha vuelto tan cercano. Como entrenador nunca piensa en él, siempre trata de ayudar a los jugadores, ya sea el mejor futbolista o alguien que tenga problemas. Por supuesto que, si no quieres trabajar duro y eres flojo, él es despiadado. Eso es todo, no llamarás a su puerta y tampoco estará abierta para ti. Pero si le respetas y trabajas duro, te dará todo el tiempo del mundo”.

En The Players Tribune contó también el que fue su primer tropiezo en el fútbol: “Era un niño. Recuerdo el día tan claramente. Había un parque justo detrás de nuestra casa en Chingford, y yo iba allí todo el tiempo con mi papá y mi hermano a jugar al fútbol. Sin metas. Solo nos dabas un poco de hierba y dos árboles y estábamos felices. En ese momento jugaba para el equipo infantil del Arsenal. Estaba detrás de las líneas enemigas, por así decirlo, pero fue una gran oportunidad. Así que un día, cuando tenía 8 años, estaba caminando hacia el parque con mi padre, y me dijo, de la nada: ‘tengo que decirte algo’. Yo rspondí: Sí, ¿qué es? Entonces puso su brazo alrededor de mi hombro y dijo: ‘Bueno, Harry... Arsenal te ha liberado’. Realmente no puedo recordar lo que sentí en ese momento, era muy chico. Sí recuerdo cómo reaccionó mi padre y cómo me hizo sentir. Él no me criticó ni criticó al Arsenal. Ni siquiera se veía especialmente molesto. Solo dijo: “No te preocupes, Harry. Trabajaremos más duro, seguiremos adelante y encontraremos otro club, ¿está bien?”.

Harry Kane es hoy el verdugo moderno del Arsenal con siete goles en siete partidos. (O)