Guillermo Almada entiende que "es inminente la salida de Álvez" de Barcelona

El entrenador de Barcelona Guillermo Almada se mostró resignado a perder a su compatriota Jonatan Álvez para la temporada 2018. Es lo que evidenció técnico uruguayo este miércoles en una entrevista con radio Caravana, en la que manifestó: "es inminente la salida de él (Álvez) en cualquier momento".

"Jonathan ha trabajado muy bien (en la pretemporada ) pero es inminente la salida de él en cualquier momento", afirmó Almada.

En Barcelona se ha repetido varias veces que el pase de Álvez cuesta casi $ 5 millones y no aceptará trueques. Lo de Arabia Saudita se cayó, pues Al-Nassr lo quiere a préstamo. En estos días se estaría negociando su incorporación al Gremio de Porto Alegre.

Desde Florida (EE.UU.), donde el cuadro canario realiza su pretemporada, Almada también se refirió a Víctor Ayala, uno de los foráneos incorporados para este año. "Ayala viene con una inactividad muy grande de seis a siete meses".

Respecto a Michael Arroyo, quien no tiene cabida en Gremio, Almada aseguró que el deseo del jugador es "venir a Barcelona".

"Puedo decir que queremos dos o tres refuerzos, pero si mañana me dicen que viene Messi, no voy a decir que no", agregó el adiestrador sobre el tema de los fichajes. (D)