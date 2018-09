Fíjate si la depresión afecta a tus hijos

Para hablar sobre suicidio es necesario enfocarse en la depresión, “por lo general es una de las primeras patologías que hay que pensar que tiene el paciente antes de llegar al suicidio: la depresión, que puede estar oculta, enmascarada, probablemente los familiares no se dan cuenta de que la tiene”, explica Silvia Cedeño, psiquiatra del Hospital de Niños Francisco de Icaza Bustamante.

Aclara también que no necesariamente todo aquel que padece depresión terminará por quitarse la vida.

Dicho estado de ánimo se puede presentar a cualquier edad, y uno de los grupos más vulnerables son los niños, y puede ser originada por varias causas, “ tenemos la escolaridad, menores maltratados en toda forma: psicológica, sexual, física; entonces esos niños experimentan depresión y como no encuentran la salida, muchos optan por eso, por el suicidio, entonces la niñez y la adolescencia es una población de alto riesgo”, agrega Consuelo Meza, psicóloga de la misma casa de salud.

Para detectar esta depresión que puede estar oculta, las expertas sugieren fijarse en cambios de comportamiento, como el aislamiento repentino, “dejó de hacer lo que hacia antes, si le gustaba ir a la escuela, ahora ya no quiere ir; si le gustaba salir a jugar, ya no sale; se encierra en su habitación, y a veces como padre decimos ‘ah está en su habitación, no molesta, entonces qué bien’, y eso está mal. Ante uno de estos síntomas, las expertas aconsejan acudir aun especialista para tratar el caso. (F)