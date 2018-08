Lions Edit 2018: Un evento creado para inspirar

En su séptima edición, Lions Edit Ecuador promete impactar a todos sus asistentes con speakers internacionales de alto renombre, talleres, seminarios y mucha creatividad.

Durante tres días este evento busca inspirar y despertar en su audiencia grandes ideas que los lleve a impulsar esta industria. Ecuador es un país que tiene mucho potencial y se lo ha demostrado a lo largo de los años, ya que el talento nacional ha sido premiado en el exterior con distintos galardones, incluso en el mismo Cannes Lions en Francia, y es hora de impulsar a la industria a crecer mucho más.

Para ello, en septiembre próximo, Lions Edit y el festival El Cóndor se han unido con el fin de emancipar la creatividad, inspirar y generar conexiones.

El año pasado, eminencias del mercado publicitario, comunicación y marketing dieron charlas y talleres en diferentes temas: Lars Silberbauer, Director Global Senior de redes sociales y video en LEGO Group, dio una dinámica charla acerca de cómo un producto puede ser maleable en sus usos y aplicaciones y cómo este concepto ha sido aplicado en las nuevas plataformas en las que LEGO ha evolucionado, desde los famosos bricks y sus aplicaciones hasta películas y videojuegos.

Abraham Abbi Asefaw y Maksimilian Kallhed, fundadores de The Pop Up Agency, presentaron en una charla el método de cómo desarrollar un brief en 48 horas y cómo llegaron a él, mientras que en un taller dieron a los asistentes distintas pautas de cómo realizarlo. Javier Campopiano, Partner & CCO at FCB México, y Ciro Sarmiento, Director Creativo e Dieste Texas, expusieron por separado cómo su background cultural aporta nuevas historias dentro del mundo de la publicidad dentro de un contexto diferente.

Martha Ortiz, Directora de Diario El Colombiano, mostró su punto de vista acerca de cómo crear contenido atrayente en un medio impreso considerando la existencia de nuevas plataformas mucho más participativos y dinámicos.

Este 2018, Lions Edit viene recargado con diversos temas tanto en charlas como en workshops que abarcan aristas como: storytelling, content, branding, mobile, start-up, creatividad, estrategia, insights y más, de la mano de speakers como: Pernille Raven, encargada de la división de contenido en Mad Cow Films; Mariam Guessous, Directora Creativa y Fundadora de I See You Wellness y docente de Miami Ad School; Juan Posadas, Director Creativo de Geometry Latinoamérica; Roberto Max Salas, Cofundador y Presidente de Young Hero y docente de Miami Ad School junto a Mariam; Humberto Polar, CCO de Grey México; Laura de la Fuente, profesora de Mobile en ISDI/MIB y en el MBA de Comunicación de Kühnel; Juan Isaza, Planner Estratégico y Social Media VP en DDB Latino; Jesús Revuelta, CCO en FCB España; y muchos más.

Además, el evento contará con una zona de exhibición de casos nacionales e internacionales que ganaron galardones o menciones especiales durante la premiación en Cannes Lions en Francia en junio de este año. Las mismas estarán abiertas al público para que los asistentes puedan inspirarse y dejarse llevar por las ideas. Finalizará el evento con música en vivo para compartir las nuevas conexiones realizadas durante los días pasados. (P)