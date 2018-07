Hombre se cortó uñas que medían más de 9 metros de largo

Nueva York -

En 2016, Shridhar Chillal ingresó al Libro de los Récords Guinness por tener "las uñas más largas en una sola mano". En ese entonces, el hombre de origen indio no se había cortado las uñas de su mano izquierda por 64 años y estas alcanzaban un largo total de 9,1 metros, informó el portal emol.com.

Dos años después, Chillal (de 82 años) al parecer se aburrió de lidiar con sus enormes uñas -que de paso le deformaron la extremidad desde donde crecían- y decidió cortárselas. Así, en una especial ceremonia llevada a cabo por el museo de curiosidades Ripley Believe It or Not ubicado en Nueva York, el hombre se deshizo de su récord con la ayuda de una sierra mecánica.

Según señaló el diario The New Indian Express, Chillal dejó crecer las uñas de su mano izquierda luego de que en 1952 (cuando tenía 16 años) una profesora lo golpeara por romper accidentalmente una que ella tenía muy larga. En esa oportunidad la maestra le dijo que nunca entendería el cuidado que necesitaban las uñas largas, a menos que viviera la experiencia. Y así lo hizo.

Y a pesar que las de su extremidad derecha tenían un largo normal, durante su vida el hombre siempre tuvo problemas para encontrar un trabajo y hasta una esposa. Además, debía tomar muchas precauciones para realizar su rutina diaria, como por ejemplo al dormir. "No me puedo mover mucho, así que cada hora y media me despierto y coloco la mano en el otro lado de la cama", reveló en 2015, de acuerdo al diario The Guardian.

Pero desde el 11 de julio, las uñas que lo acompañaron por 66 años están resguardadas en un vitrina especial del museo de curiosidades ubicado en Times Square. "Ripley tiene el privilegio de mostrar esta exhibición única. Chillal dedicó su vida a algo verdaderamente extraordinario y el museo de Ripley es el hogar perfecto para honrar su legado", declaró Suzanne Smagala-Potts, gerenta de relaciones públicas del recinto. (I)