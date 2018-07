Los estados de ánimo de Mahler, en escena

La complejidad creativa del compositor austriaco Gustav Mahler se pondrá de manifiesto este viernes, en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro, durante un concierto de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil (OSG). El espectáculo musical contará con la participación especial de la directora orquestal Andrea Vela y del violonchelista José Paredes.

La quiteña, quien es la titular de la Orquesta Sinfónica de Loja, ha venido trabajando con el conjunto local desde hace dos semanas. “Se presentarán unas obras maravillosas. Me parece que la Sinfonía Nº 1 Titán de Mahler será un reestreno local, acá en Guayaquil no se ha tocado en muchísimo tiempo y es una de las obras más complejas del repertorio universal, y tiene además mucha belleza”, cuenta Vela, quien ha dirigido a la OSG en seis ocasiones. Esta es la primera desde que la agrupación está a cargo del ítalo-argentino Dante Santiago Anzolini.

Explica que esta obra “tiene cuatro movimientos enormes y contrastantes entre sí”. El primero es una alusión a la naturaleza; el segundo es una danza austriaca con el contraste de un vals lento; el tercero es una marcha fúnebre; y el cuarto es “como un grito al universo, del paseo del infierno al paraíso”.

La también violinista comenta que en su regreso como invitada a un concierto de la Sinfónica local ha notado rostros nuevos en el grupo. A pesar de ello, considera que la orquesta continúa teniendo el excelente nivel de ejecución que cuando se encontraba bajo la anterior administración artística: del armenio-ecuatoriano David Harutyunyan.

Para Paredes, quien a sus 24 años ha pasado por diversas estancias artísticas nacionales e internacionales, ser el solista invitado de este espectáculo es un sueño cumplido. “Lo he querido hace mucho tiempo y no lo he podido hacer antes, pero bueno, ahora gracias a la predisposición del maestro Dante yo toqué para él, le gustó como toqué, me dio algunas críticas para poder mejorar y ahora ya llegó el tiempo para poder tocar”, dice el joven, quien hará el Concierto para violonchelo y orquesta en re menor del compositor francés Édouard Lalo.

Define a esta composición como “una pieza de mucho carácter, apasionada, que tiene melodías que cautivan por lo general a todas las personas y tiene dificultades técnicas como cualquier obra”. Agrega que tuvo la suerte de tocar esta misma pieza con la Orquesta Sinfónica Nacional, en Quito.

Este concierto gratuito, previsto para las 19:00, forma parte del ciclo Jóvenes solistas y directores ecuatorianos que impulsa la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. La cita es en la av. Quito y Bolivia. (I)