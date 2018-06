Batalla de géneros sobre el escenario del Teatro Centro de Arte

Una verdadera lucha entre dos estilos musicales se vivió la noche del miércoles en la sala principal del Teatro Centro de Arte. Se trató de Versus, una gala con la que varios cantantes, en compañía de la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil, recordaron las tres décadas de construcción de esta entidad cultural.

Luego de las intervenciones de Inge Brückmann de Hollihan, presidenta vitalicia de la Sociedad Femenina de Cultura; y de Marcela del Río de Molestina, actual líder del ente, se dio inicio al espectáculo que contó con la dirección del armenio David Harutyunyan.

Eran las 21:10 y el conjunto orquestal apareció en escena. Los 34 músicos empezaron con los primeros acordes que darían paso a la obertura de la ópera Don Giovanni, del compositor y pianista Wolfgang Amadeus Mozart. Al terminar esta pieza arrancó la batalla.

Marvila Ortega con una potente voz entonó Somewhere over the rainbow, tema del musical de Alicia en el país de las maravillas. Esto como preámbulo para una demostración de ópera por parte de la soprano Astrid Achi con La Traviata, de Giuseppe Verdi.

La posta fue tomada por Cristina Alcívar, quien con Once upon a December, de la película Anastasia, arrancó fuertes aplausos del público que ocupó casi la totalidad de las 869 butacas del teatro.

Versus también contó con las actuaciones de Vanessa Lamar y Fabián González (ópera), Martín Guerrero y Diego Chiang (musicales). (I)