Princesa de Asturias de Ciencias Sociales es para filósofo estadounidense Michael Sandel

Madrid -

El popular filósofo estadounidense Michael Sandel fue galardonado este miércoles en España con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, alabado como "uno de los más relevantes intelectuales contemporáneos" por sus reflexiones sobre la democracia liberal.

"El jurado premia una obra ejemplar sobre los fundamentos normativos de la democracia liberal y la defensa de las virtudes públicas como del pluralismo de concepciones del bien en nuestras sociedades", señaló el jurado de estos premios en su acta.

Carmen Iglesias Cano chairs the Princess of Asturias Award for Social Sciences Jury, which will make its decision public tomorrow: https://t.co/3kqeAlubXl #PrincessAsturiasAwards pic.twitter.com/u63KPAYN8A

— Fundación Princesa (@fpa) 29 de mayo de 2018