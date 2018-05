Memorias de Galo García se plasman sobre lienzos

Galo García aún recuerda cuando de pequeño irrumpía en las largas jornadas de trabajo en el taller de costura de su abuela. Era tal su emoción al ver las creaciones en tela que confeccionaba su amada abuela que a veces se quedaba sin palabras, simplemente se perdía en los colores, los diseños, y en especial en esos moldes de costura “difíciles de entender”.

Luego de muchos años aquellos patrones de costura llegan a su poder. “Coincidencialmente mi madre estaba sacando cosas de mi abuela después de su muerte y yo ya era un artista para entonces y vi los patrones y me acordé que yo en mi niñez a lo que iba a jugar a los talleres de mi abuela y veía esto y no entendía qué era”, dice García, quien de inmediato pensó que podía hacer algo con ellos relacionándolos con el arte.

Y así lo hizo. Creó Déjà vu, una serie pictórica de quince cuadros que permanece en dpm Gallery. La intención de esta producción –dice el autor– es presentar al público un imaginario que refleja parte de las vivencias del artista, plasmadas en una técnica que rescata de los años de su infancia.

“Déjà vu es la impresión de tener un recuerdo, de haber visitado un lugar, de haber tenido cierta experiencia, es una sensación que viene espontánea en la mente de la gente y lo transporta a ciertas circunstancias que parece que ya se han vivido”, así define a su muestra lograda durante cuatro años de constante trabajo, labor que ha compaginado con su profesión (abogado).

El artista cuenta que el proceso para esta exposición fue un tanto complejo. “Lo primero fue pensar que ahí podría existir algún tipo de método que permita llegar a convertirse en una obra pictórica y lo primero que se me ocurrió y dije: bueno, cómo voy a hacer, porque estos son trazos de líneas, de diferentes tipos de formas... me parecía que ese iba a ser un trabajo abrumador y empecé a mecanizar el sistema y me mandé a hacer unos sellos”, y empezó a trabajar. (I)