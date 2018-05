Científicos irán tras ADN que desentrañe enigma del Lago Ness

Wellington -

Las historias son tan extensas como profundo es el lago. Durante cientos de años, visitantes del Lago Ness, en Escocia, reportaron haber visto un monstruo que muchos creen que acecha en las profundidades.

Un equipo global de científicos planea escudriñar las heladas profundidades del lago Ness el próximo mes usando ADN ambiental, en un experimento que podría determinar si el fabuloso monstruo de Escocia realmente existe o si existió.

Lea también: El monstruo del lago Ness no apareció en 2013, por primera vez en 88 años

La leyenda de "Nessie" podría quedarse pronto sin escondite. Un científico neozelandés liderará el equipo internacional que viajará al lago para tomar muestras de sus turbias aguas y determinar, a través de pruebas de ADN, qué especies viven en ellas.

Neil Gemmell, profesor de la Universidad de Otago, dijo que no cree en la existencia del monstruo, pero quiere guiar a la gente en una aventura que servirá para divulgar conocimientos científicos. Además, añadió, sus hijos creen que es una de las cosas más geniales que ha hecho nunca.

"Este ADN puede ser capturado, secuenciado y luego usado para identificar a esa criatura al comparar la secuencia obtenida con grandes bases de datos de secuencias genéticas conocidas de cientos de miles de organismos diferentes", dijo el portavoz del equipo, el profesor Neil Gemmell, de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda.

Su búsqueda

El primer registro escrito sobre un monstruo se remonta al monje irlandés San Columba, que se dice que envió a una "bestia acuática" a las profundidades del río Ness en el siglo 6.

La fotografía más famosa de "Nessie", conocida como "la fotografía del cirujano", fue tomada en 1934 y mostraba la cabeza y un largo cuello emergiendo del agua. Sesenta años más tarde se supo que había sido un fraude en que se usó un modelo de monstruo marino adherido a un submarino de juguete.

Lea también: Dron halló un 'monstruo' en el Lago Ness

Desde entonces se han realizado varios intentos infructuosos para rastrear al monstruo, como en 2003, cuando la BBC financió una amplia búsqueda científica que usó herramientas como el sonar y satélites para escudriñar todo el lago.

El intento más reciente fue hace dos años, cuando un dron marino de alta tecnología encontró un monstruo, pero no el que buscaba. El hallazgo resultó ser una réplica usada en la película de 1970 "The Private Life of Sherlock Holmes", que se hundió hace casi 50 años.

Nessie

Una de las leyendas más extendidas sobre Nessie es que se trata de un plesiosauro de cuello largo que logró sobrevivir a la extinción de los dinosaurios. Otra teoría apunta que el habitante más famoso del lago es en realidad un esturión o un siluro, también conocido como pez gato, gigante. Muchos creen que los avistamientos son inventos que pueden explicarse por troncos flotantes o fuertes vientos.

Según Gemmell, cuando las criaturas se mueven en el agua, dejan tras de sí pequeños fragmentos de ADN que proceden de su piel, sus plumas, sus escamas o su orina.

Su equipo tomará 300 muestras de agua de distintos puntos del lago y a diferentes profundidades. Después filtrarán el material orgánico y extraerán el ADN, explicó Gemmell añadiendo que se secuenciará empleando la tecnología creada para el proyecto del genoma humano.

Los resultados se compararán con la base de datos de las especies conocidas y las conclusiones de la investigación podrían conocerse a finales de año. Lejos de confirmar la existencia de Nessie, los hallazgos podrían relevar hechos como la prevalencia de especies invasoras. (I)