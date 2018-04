¿Crisis matrimonial? Sal de ella

Muchas veces las crisis de pareja pasan desapercibidas o más bien los miembros de esta se hacen de la vista gorda.

“Las personas nunca se dan cuenta, tienen problemas, disgustos, creen que eso es normal y se acostumbran. El hecho de levantarse la voz o maltratarse se convierte en un hábito”, afirma la psicóloga y terapeuta de parejas Karina González de Cucalón.

Los esposos se resienten y así viven sus vidas sin buscar ayuda. Lamentablemente, en nuestra sociedad, la pareja piensa que la crisis matrimonial se desata cuando se descubre un engaño, cuando se encuentra un mensaje de texto en el celular de la pareja, por ejemplo. Y es en ese momento que se produce la ruptura, el llanto, la desesperación y las preguntas de ¿por qué me está ocurriendo esto?, ¿por qué a mí?

Sin duda, en esos momentos experimentamos mucha rabia, enojo, dolor, miedo y frustración. Pero ¿qué debemos hacer si descubrimos que estamos en crisis?

La especialista recomienda en primer lugar reconocer que necesitamos ayuda. “Debo buscar la ayuda de un experto que me dé una luz, una forma de resolver esta situación y cómo actuar ante lo que he descubierto”, menciona González. Desgraciadamente, muchas personas buscan ayuda de personas cercanas como la mejor amiga o un familiar para contarle lo que está ocurriendo. Es una forma de descargar esa angustia, pero de esta manera no tendremos un correcto accionar, todo se convierte en un círculo vicioso y no tomamos las decisiones acertadas. “Algo muy importante es que cuando contamos la crisis a personas de confianza se escapa la información, es decir, la intimidad y esto puede acarrear más problemas dentro del hogar y la pareja”, advirtió la experta, quien agrega que solo se podrá salir exitosos de la situación si las dos personas están de acuerdo en que necesitan ayudan y que deben sanar la relación. (F)