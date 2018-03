Cuánto influye la herencia en el contagio de psoriasis

A nivel mundial se estima que entre el 1 y el 4 % de la población está afectada por la psoriasis, un mal que puede que aparecer en la infancia o en la adultez, “pero en promedio los pacientes que acuden a la consulta bordean los 20 y 30 años en adelante”, explica la dermatóloga Martha Heras.

Existen varios factores que pueden originar su aparición, y al tratarse de un mal autoinmune, la experta destaca que “no es contagiosa, no hay por qué discriminar a nadie que lo tenga”. Y entre las causas también puede estar el factor hereditario, pero no es concluyente. “Lo que pasa es que se hace una relación... por ejemplo, de 4 hijos que tenga una familia, el 25 % puede estar afectado, es decir uno de cuatro, es una lotería, no sabemos en qué momento va a ocurrir, incluso tengo pacientes gemelos en donde solo uno la tiene.

En cuanto al tratamiento la dermatóloga insiste en que el paciente participe en la elección del que sea más factible de aplicar según el caso. “Porque si yo le digo ‘tienes que aplicarte esto tres veces al día’, pero el paciente no lo puede cumplir por trabajo o cualquier situación, entonces tengo que darle otras opciones”, sostiene. (F)