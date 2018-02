4 apps para mamás modernas

Las mamás de hoy no son solo madres de familia. Son también esposas, asalariadas, estudiantes, profesionales y hasta emprendedoras. El tiempo no les alcanza, pero no por eso se dejan vencer. Ninguna quiere quedarse estancada.

Las mamás de hoy siempre quieren ir más allá, estar a la vanguardia y por eso hoy te mostramos cinco herramientas digitales que seguro te ayudarán en tu día a día, en la organización de tus actividades y en aspectos tan específicos como el manejo del presupuesto y la salud.

Money Control: Es una aplicación que ha sido creada para que puedas controlar eficientemente tus finanzas personales. Solo debes asignar manualmente tu presupuesto y puedes ir controlando los egresos para saber en qué estás gastando más. Así lograrás hacer más óptimo el uso de tus recursos económicos. Disponible para iOS y Android.

MamaBear: Trabajar y realizar otras actividades muchas veces disminuye el tiempo que desearíamos tener para estar al pendiente de los miembros de nuestra familia. Pero podemos instalar MamaBear y, a través del GPS, conocer los tiempos de llegada a la escuela y casa. También podrás sincronizar calendarios y enviar mensajes que solo tus hijos podrán ver. Bájala en su sitio web para iOS y Android.

Trivo: ¿Cuántas veces al día hacemos recomendaciones? Por ejemplo cosas como un sitio para ir a comer, donde hacer una compra, etc. ¿Y cuántas de ellas terminan, al final, en negocio, en una transacción económica? Muchas, ¿no? ¿Y si hubiese una forma de llevarse una comisión cada vez que eso sucediese? Pues eso es lo que la aplicación ecuatoriana Trivo plantea. Trivo es un emprendimiento ecuatoriano que busca conectar empresas y clientes para establecer relaciones comerciales gracias a su comunidad de usuarios. Son estos los que conectan a unos con otros y, cuando se produce una transacción, se llevan una comisión. Está disponible para iOS y Android. La plataforma también puede usarse a través de su sitio web.

Ovuview: Exclusiva de Android, te permite controlar tu ciclo menstrual, predecir de manera clara la regla, la ovulación, y el periodo de fertilidad del mes. Te ofrece información adicional sobre estos temas. Al incluir datos como la temperatura corporal y mucosidad cervical puede considerarse la fertilidad de manera más fiable. (F)