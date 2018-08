El ecuatoriano Paul Ruiz es el primer latino en ganar un Mundial de Pokémon

Este fin de semana se realizó en Nashville (Tennessee, Estados Unidos) el Pokémon Championship 2018, torneo que ganó el ecuatoriano Paúl Ruiz frente al estadounidense Emilio Forbes en la categoría Máster.

Varios sitios web destacaron la participación de Ruiz y resaltaron que este no era solo un triunfo para Ecuador sino para toda latinoamérica, ya que el entrenador de Pokémon es el primer latino que ha conseguido a ser campeón en la historia de los Mundiales Pokémon.

Incluso la cuenta @CentroPokemon publicó la gran jugada con la que el ecuatoriano se proclamó campeón en esta categoría.

En su cuenta de twitter @ralfdude90, Paul publicó el domingo: "¡Top 8 de nuevo este año! Me he preparado durante meses para este torneo. Estoy tan feliz de que este sueño todavía esté vivo. Para Dios sea la gloria primero". El ecuatoriano consta en el puesto número 8 de los mejores jugadores de videojuegos a nivel mundial.

Ruiz señaló que siempre había sido su sueño ser campeón y que a su esposa le decía varias veces que seguiría intentándolo hasta conseguirlo.

Paul obtuvo el tercer lugar en el Campeonato Mundial Pokémon 2017 en Anaheim, California, pero ha seguido este torneo desde el 2014, aunque su primer juego oficial fue en el 2015, según lo explica en su blog ralfdude90.wordpress.com

El ecuatoriano, quien se encontraba regresando al país, este domingo, aseguró sentirse feliz de haber vivido su sueño y que ya tenía que prepararse para trabajar este lunes. "El sueño fue increíble, pero las responsabilidades son reales y tengo que trabajar mañana", dijo en su Twitter y agradeció a todos sus seguidores por el apoyo brindado el fin de semana. (I)

At the airport waiting to take the flight back to my country. The dream was amazing but responsibilities are real and I have to work tomorrow. Thank you to everyone that supported me this weekend. I’m so happy to have made this dream true. To God be the glory ☝️ He made this! pic.twitter.com/b9b6vTsNoS

— Ralfdude90 (@ralfdude90) August 27, 2018